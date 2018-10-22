فوائد النّعناع الأخضر

النعناع له تاثير طارد؛ حيث يسبّب راحة للبطن

يعتبر زيت النّعناع من أكثر الزيوت الطيّارة استعمالا، ومن أهم خواص زيت النّعناع ما يلي:

1) مضادٌّ للمغص.

2) له تاثير طارد؛ حيث يسبّب راحة للبطن.

3) فاتح للشهيّة

4) مزيل لعسر الهضم

5) يستعمل لمرضى الكوليرا والإسهالات

6) يلعب دوراً في رفع درجات الحرارة بداخل الجسم وإحداث التعرّق.

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