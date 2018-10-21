العمل يساهم في دعم كافة المَهارات المُتنوّعة لنجاح الأفراد

العمل هو النّشاط المُقدّم من قِبَل شخص، يعتمد على وجود جهد عقليّ أو بدنيّ يُساهم في تحقيق عوائد ماليّة، ومن التّعريفات الأخرى للعمل هو وسيلة من الوسائل التي تعتمد على بذل مجهود من أجل تحقيق شيء أو هدف ما.

وفي هذا المقال نقدم لكم 8 فوائد للعمل في حياة الإنسان:

1- تطور المعرفة: تعتمد على زيادة الخبرة في مجال العمل؛ وخصوصاً لدى الأفراد المُبتدئين، ممّا يُساعدهم على فهم كافّة الصّفات والمهارات المطلوبة منهم.

2- التطوّر الشخصيّ: من الفوائد التي تُساعد في تنمية المسار الوظيفيّ الخاصّ بالإنسان؛ إذ يُساعد التطوّر الشخصيّ في الوصول إلى القدرة على تحقيق الكفاءة ضمن العمل.

3- من فوائد العمل تعزيز فهم تطبيقات العمل: وخصوصاً تلك المُرتبطة في مُقابلات التّوظيف، ممّا يُساهم في توجيه طاقة الإنسان لتحقيق النّجاح في بيئة العمل.

4- المساعدة في بناء الشخصيّة، والاندماج مع المُجتمع، وتأسيس علاقات مع الأفراد الآخرين.

5- مُساهمة العمل في الحصول على المال من أجل تحقيق المصالح الشخصيّة للإنسان.

6- من فوائد العمل تحقيق العديد من الفوائد لصحة الإنسان البدنيّة والعقليّة؛ إذ يُساعد على التقليل من خطر المُعاناة من العجز مع مرور الوقت.

7- من فوائد العمل التقليل من التأثيرات السلبيّة النّاتجة عن البطالة في المُجتمع.

8- المساعدة على تطبيق التّدريب في مجال العمل، ممّا يُساهم في دعم كافّة المَهارات المُتنوّعة واللازمة لنجاح الأفراد.

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