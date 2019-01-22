بمناسبة اليوم العالمي للعناق: تعرف على فوائده حسب أحدث الدراسات

ووجد فريق البحث، أن 400 شخص من هؤلاء الذين شاركوا في عناق شركائهم، كانوا أقل عرضة للمشاعر السلبية في الساعات والأيام التي تلت العناق.

ويعتقد الباحثون، أن هذا يضيف وزنا إلى دراسات أخرى تظهر أن لمسة إنسانية حانية لها تأثير مهدئ على الأعصاب.

وقال د. مايكل مورفي من جامعة كارنيجي ميلون، في دراسة نشرت في مجلة “PLOS ONE”، إن اللمسات الشخصية غير الجنسية تبرز كموضوع مهم في دراسة العلاقات الاجتماعية للبالغين، وفقا لصحيفة “ديلي ميل البريطانية”.

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ويمكن تعريف “اللمسة الشخصية” على أنها سلوكيات اللمس على سبيل المثال المعانقة وعقد الأيدي التي تستخدم لتوصيل المودة أو يعتقد عموما أنها تشير إلى المودة.

وتم تعزيز الحماس لهذا الموضوع من خلال خطوط متعددة من الأدلة، التي تشير إلى أن الأفراد الذين يتفاعلون بشكل أكبر باللمس، يتمتعون بصحة جسدية ونفسية أفضل، وأما من الناحية الميكانيكية فاقترح النظريون أن أحد المسارات الرئيسية التي تفيد بها ميزة اللمس الأشخاص هو تحقيق الرفاهية، من خلال المساعدة في الوقاية من العواقب الضارة للإجهاد النفسي”.

ويمكن أن يؤدي الضيق الشديد أو المتكرر إلى زيادة مشاعر القلق والارتياب والشعور بالوحدة والاكتئاب، وفي حال تراكم هذه المشاعر السلبية، يمكن أن يقع شخص ما في خطر الأمراض النفسية والانتحار.

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وشرح د. مورفي قائلاً: “من الناحية المفاهيمية، قد تزيل اللمسات هذه العواقب من خلال الترويج لعدد من العمليات التفاعلية بين الأشخاص التي يعتقد أنها توصل الرعاية والشمول، وتكون واقية في مواجهة الصراع”.

وتابع: “على وجه الخصوص، يرتبط اللمس بين الأشخاص بزيادة الأمان، وزيادة دعم الشركاء، وتعزيز العلاقة الحميمة، ورضا أعلى عن العلاقات، وتسهيل حل النزاعات”.