المشمش: أكثر من 10 فوائد صحية ستصدمك!

يعتبر المشمش من الأشجار المثمرة المعمّرة التي يزيد ارتفاعها عن سبعة أمتار، وتسقط أوراقها في الخريف، وتزهر في فصل الربيع، وتنضج ثمارها في أوائل فصل الصيف، وهو من الثمار التي ينتهي موسمها بشكل سريع، ولا يمكن أن نحصل عليها طوال فصل الصيف مثل باقي أنواع الفاكهة الصيفيّة التي نتمتّع بمذاقها الشهيّ.

في هذا مقال تعرف معنا على فوائد المشمش للجسم:

1- يقوّي جهاز المناعة، ويحمي الجسم من الأمراض التي تنتشر في فصل الصيف من الإنفلونزا وغيرها.

2- يعالج الإمساك المزمن.

3- يقوي ويحافظ على حدّة البصر.

4- مهدّئ للأعصاب.

5- يجدّد خلايا الجلد.

6- فاتح للشهية. مقوّي للأعصاب.

7- يزيد من نضارة البشرة وتوردها. يُستعمل ماسك مغذّي للبشرة ومطرّي ومنعّم.

8- يُساعد في علاج الأمراض الجلدية المختلفة مثل حبّ الشباب والزوان.

9- يُزيل السوادّ من حول الفم.

10- يعمل على تحسين لون الشفاه وإعادة الرونق والجمال

11- يتمّ تحضير مشروبات طازجة من المشمش مع مكعّبات الثلج ويتمّ تناوله طازجاً، حيث إنّه يعمل على الشعور بالشبع لمدّة طويلة، ويمكن تناوله بين الوجبات للتخفيف من حدّة الجوع. يمكن تناول المشمش أو الخوخ على فترات خلال اليوم أو بديلاً عن وجبة العشاء.

12- يعالج حالات فقر الدم المزمن.

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