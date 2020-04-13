فوائد الفازلين للوجه قبل النوم 

الفازلين هو عبارة عن طَبقة سميكة ولزجة إلا أنّ الجلد يمتصّه بسهولة ولا يؤدّي إلى انسداد المسامات كما يعتقد البعض، وتتجلّى فائدته في كونه يحافظ على رطوبة البشرة بشكلٍ كبير، ويمنع تشقّقها وجفافها خاصةً في فصل الشّتاء، والحفاظ الدائم على رطوبة البشرة يعني الحفاظ على صحّتها وجمالها.

للفازلين الكثير من الفوائد الجمالية التي تُحافظ على جمال الوجه، خصوصاً قبل النوم، ومنها:

1- ينعم الوجه:

يساعد الفازلين على تغذية أعماق الجلد وترطيبه إلى حدٍ كبير، وبالتالي فإنّ هذا يمنح البشرة مَلمساً ناعماً، ومَظهراً حيويّاً بشكل طبيعي دون سدّ المسامات، ويُستثنى في هذه الحالة الأشخاص الذين يُعانون من حبوب الشباب؛ إذ لا بُدّ من استشارة الطبيب.

2- يُهدّئ البشرة الجافّة:

إنّ استخدام كميّة قليلة من الفازلين بحجم حبة البازيلاء الصغيرة يُخفّف من تقشّر البشرة الجافة، ويُهدّئها من التسطّحات.

3- يشفي من حروق الشمس:

بالنسبة للأشخاص الذين يُعانون من حروق الشمس في منطقة الوجه نتيجة التعرّض الدائم لها، يُمكنهم استخدام القليل من الفازلين على الوجه ليلاً فهو يمنع جفاف الجلد وتَشقّقه.

4- يحمي الأنف من التهابات الرشح:

يُرطّب منطقة الأنف وما حولها عند الإصابة بالزكام والرشح، وبالتالي يحمي من التشققات والألم الناتج عن ذلك.

5- يقوّي الرموش ويطوّلها:

إنّ تطبيق الفازلين على الرموش ليلاً يُكثفها، ويطوّلها، ويجعلها تنمو بشكلٍ أسرع، ممّا ينعكس بشكل إيجابي على مظهر وجمال العينين.

6- يقضي على تشقق الشفاه:

من خلال مزج كمية قليلة منه مع السكر أو الملح فإنّه يُزيل الخلايا الميّتة، ويُحافظ على رطوبة الشفاه ويمنحها لوناً ورديّاً مُشرقاً.

7- يُستخدم بعد إزالة الشعر الزائد:

إذ إنّه يَقي من التهابات الجلد وهيجانه بعد إزالة الشعر؛ حيث يُصبح الجلد أكثر تَحسّساً واحمراراً.

أما فوائد الفازلين للوجه:

- يعد الفازلين مرهماً فعالاً في حماية وإصلاح البشرة الجافة، عند جعله ضمن الروتين اليومي لها؛ وذلك بسبب حمايته للبشرة من فقدان الرطوبة، مما يؤدي إلى منع الجفاف ومنع ظهور الجلد المتشقق.

- يمكن اعتباره مقشراً فعالاً للوجه، وبديلاً ممتازاً عن كريمات التقشير الباهظة، وذلك من خلال مزج كوب صغير من ملح البحر الخشن، أو السكر البني معه، ويتم استخدامه في إزالة الجلد الميت، وفي تقشير الشفاه أيضاً، ويمكن اعتماده كمنتج منزلي للتقشير بشكلٍ دائم.

- يستخدم كمزيل مكياج فعال، حتى المكياج الثقيل منه؛ على عكس مستحضرات ازالة المكياج الأخرى، التي لا يمكنها إزالته من أول مرة.

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