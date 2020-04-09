3 وصفات منزلية لعلاج وتفتيح الشفايف

الشفاه الوردية إحدى الميزات الجذابة لجمال المرأة، وهنالك أسباب عديدة تُسبب هذه المشكلة من أهمها التّعرض المفرط لأشعة الشمس، والتدخين، المكياج، والاختلالات الهرمونية وغيرها الكثير.

ولحسن الحظ هناك وصفات منزلية لعلاج وتفتيح الشفايف التي تُعتبر غير مكلفة، وآمنة في الوقت نفسه، ولتجديد خلايا الشفايف وإزالة الطبقة السطحية الميتة نقدم لكِ عزيزتي هذه الوصفات البسيطة وسهلة التطبيق:

الوصفة الأولى:

المقادير:

- سكر بني خشن أو أبيض خشن

- زيت جوز الهند

الطريقة:

- نخلط المقادير مع بعض، وتستعمل مرتين أسبوعياً.

الوصفة الثانية:

المقادير:

- قطرتان إلى أربع قطرات من ماء الورد.

- نصف ملعقة صغيرة من العسل.

الطريقة:

- يُحضّر وعاء، وتُوضع المقادير داخله.

- تُمزج المقادير جيداً.

- يُوضع المزيج على الشّفاه الدّاكنة.

- تُكرر الوصفة 3-4 مرات يومياً للحصول على نتائج مرضية.

الوصفة الثالثة:

المقادير:

- بضع قطرات من زيت الزيتون البكر.

- نصف ملعقة صغيرة من السكر.

الطريقة:

- يُحضّر وعاء الخلط، وتُمزج المقادير جيداً.

- يُوضع المزيج على الشّفاه ويُفرك بلطف.

- تُكرر الوصفة مرة واحدة في الأسبوع مدة شهر إلى شهرين.

وللحصول على شفاه حمراء وجميلة بشكلٍ طبيعي:

- الابتعاد قدر الإمكان عن لعق الشفاه الجافة.

- الابتعاد عن التدخين قدر الإمكان.

- شرب كمياتٍ كبيرةٍ من الماء.

- ترطيب الشفاه يومياً بواسطة كريم مرطب.

- فرك الشفاه يومياً لمدة خمس دقائق؛ لتدفق الدورة الدموية فيها.

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