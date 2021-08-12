فوائد الفجل الأحمر والأبيض

فوائد الفجل متعددة، حيث يعمل على إذابة الدهون من مختلف أنحاء الجسم وخصوصاً الأرداف، ويساعد في تنظيم عملية الهضم ويسرع في حرق الدهون والسعرات الحرارية، وينظم ويخفض ضغط الدم المرتفع لاحتوائه على البوتاسيوم، ومن فوائد الفجل أيضاً أنه يقي من جميع أنواع أمراض السرطان لاحتوائه على مضادات الأكسدة وفيتامين c.

الفجل هو من النباتات الجذرية التي تؤكل جذوره وأوراقه، له العديد من الفوائد فهو فاتح للشهية ويعالج المرارة وأيضاً يعالج الإمساك والإسهال، ويمكن استخدامه في تخسيس الوزن بعدة طرق، إلى جانب ممارسة بعض التمارين الرياضية لمدّةٍ لا تقلّ عن عشر دقائقٍ في اليوم، والانتظام في برنامج غذائي محدد.

إن تناول الفجل في فصل الصيف يساعد على تقليل الحرارة الزائدة في الجسم، كما أنه يحوي نسبة عالية في محتواه من المياه مع عدد منخفض جدًا من السعرات الحرارية (أقل من 20 سعر حراري في كوب كامل الفجل المقطع).

وبسبب نكهته اللاذعة يساعد في القضاء على المخاط الزائد ويساعد في تنظيف الجيوب الأنفية وتهدئة التهاب الحلق وأعراض أمراض البرد، وذلك بفضل محتواه من مضادات أكسدة قوية كفيتامين ج.

فوائد الفجل والجرجير

فوائد الفجل والجرجير حيث يُساهم الفجل والجرجير في التخلص من اضطرابات الجهاز التنفسي مثل السعال والتهاب الحلق والصدر، ويحتوي الفجل والجرجير على خصائص مدرة للبول مما يحافظ على صحة الكبد والكلى ويخلص الجسم من السموم والماء الزائد به، ويقضي الفجل والجرجير على مشاكل الجهاز الهضمي بشكل فعال خاصة الغازات والانتفاخات والتهاب المعدة والأمعاء.

يقي الفجل والجرجير الجسم من الإصابة بالأمراض والفيروسات والالتهابات المختلفة.

يُساعد الفجل والجرجير في تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام والتهاب المفاصل.

يدعم الفجل والجرجير صحة البشرة وَيحافظان على نضارتها وحيويتها.

يُساعد الفجل والجرجير على تقليل مستويات السكر في الدم.

يُساهم الفجل والجرجير في التخلص من اضطرابات الجهاز التنفسي مثل السعال والتهاب الحلق والصدر.

يحتوي الفجل والجرجير على خصائص مدرة للبول مما يحافظ على صحة الكبد والكلى ويخلص الجسم من السموم والماء الزائد به.

من فوائد الفجل والجرجير يقضي على مشاكل الجهاز الهضمي بشكل فعال خاصة الغازات والانتفاخات والتهاب المعدة والأمعاء.

يمنع الفجل والجرجير نمو الخلايا السرطانية في الجسم بفضل خَصائصهما المضادة للأكسدة والالتهابات.

من فوائد الفجل والجرجير أنه يُساهم في تحسين الحالة المزاجية والقضاء على الاكتئاب والتوتر.

فوائد الفجل الاحمر يدعم صحة القلب يحتوي الفجل الأحمر على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التي تحمي القلب من الإصابة بالأمراض الخطيرة، حيث يدعم صحة الأوعية الدموية، ويمنع تصلب الشرايين، فضلًا عن أنه يُساعد في خفض خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

فوائد الفجل الاحمر الصحية

يعزز صحة القلب

يساهم في خفض ضغط الدم

يدعم مناعة الجسم

يحسن عملية الهضم

فوائد الفجل الأحمر الجمالية

يزيد نضارة البشرة

يعزز صحة الشعر

يقلل تساقط الشعر ويقوي جذوره

يساعد على إزالة قشرة الرأس

القيمة الغذائية للفجل الأحمر

فيتامين ج

فيتامين ب6

فيتامين ك

فيتامين أ

فيتامين هـ

الزنك

البوتاسيوم

الفوسفور

المغنيسيوم

النحاس

الكالسيوم

الحديد

المنغنيز.

فوائد الفجل الأحمر للتخسيس

الفجل الأحمر يساعد في إذابة الدهون الزائدة في الجسم والتخلّص منها.

يساعد الفجل الأحمر في التخلّص من الماء المحبوسة في الجسم والتي تسبب زيادة الوزن بسبب احتوائه على عناصر مدرة للبول.

يساهم الفجل الأحمر في حل مشكلة الإمساك لأنه ملين ومسهل، فيساعد على هضم الطعام بطريقةٍ صحيحة.

الفجل الأحمر يساعد بشكلٍ أساسي في تنحيف الأرداف والتخلّص من دهونها المتراكمة وذلك بتناوله على شكل عصيرٍ.

الفجل الأحمر يسهل حرق السعرات الحرارية فيساعد في التخسيس وإنقاص الوزن.

الفجل الأحمر يساعد في زيادة معدل التمثيل الغذائي وبالتالي حرق كمية أكبر من السعرات الحرارية.

فوائد الفجل الابيض