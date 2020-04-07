فوائد الفراولة الصحية والجمالية وللمتزوجين أيضاً

الفراولة هي الفاكهة المفضلة لدى الكثيرين، تتميز برائحتها المميزة وطعمها اللذيذ، تدخل فى كثير من وصفات الحلويات، تشتهر بأنها أحد أهم الفواكه التى تسبب الحساسية خاصة للأطفال، وكما أن فوائد الفراولة مثيرة للاهتمام، 100 غرام من الفراولة الطازجة تحتوي على 32 سعرة حرارية فقط

ولهذه الثمرة الحمراء دور كبير في تعديل المزاج، والسبب هو أن الفراولة تحتوي على كمية عالية من فيتامين Cوهو ما يساعد على زيادة إنتاج هرمون السعادة في الجسم وتعزيز امتصاص الحديد، علماً أن اللون الأحمر للفراولة يعود إلى نسبة إحدى مركبات الفلافونويد والتي تكسب الفراولة لونها الأحمر وتجعلها معدلاً طبيعيًا جيدًا للمزاج.

وفى السطور التالية نقدم لكم فوائد الفراولة الصحية والجمالية:

1- مبيض طبيعي للأسنان

تحتوى الفراولة على أحماض عضوية تعمل على تبييض الأسنان عن طريق إزالة الجير المتراكم حولها عند تناولها، فيمكنك استخدامها بدلا من المبيضات الصناعية والتى تتكون من مواد كيميائية تضر أكثر مما تنفع على عكس الفراولة التى تعمل على تقوية اللثة وتعالج التهابات الفم.

2- مضادة للأكسدة

تتكون الفراولة من عدد كبير من العناصر المضادة للأكسدة، والذى يجعلها الفاكهة الأكثر فائدة للوقاية من الأمراض الخطيرة وأهمها مرض السرطان، وأمراض القلب، كما تقاوم ظهور علامات الشيخوخة.

3- تقوية العظام

تتوفر عناصر غذائية كثيرة فى الفراولة مثل الماغنسيوم، البوتاسيوم، والمنغنيز يساعد على تقوية العظام، وتساهم فى تكوين بناء عظمى قوى خاصة للأطفال.

4- مفيدة لمرضى السكر

احتواء الفراولة على (5% سكر) وهى نسبة قليلة يجعلها الفاكهة المثالية لمرضى السكر، أيضا الفراولة غنية بمادة (الكيرسيتين) التى تقاوم أعراض مرض السكر، ومن أهمها إصابة شبكية العين، وإصابة الكلى.

5- تعزز صحة العين

من أهم فوائد الفراولة هو منع إصابة الإنسان بمرض إعتام عدسة العين، وتساعد أيضا على حماية العين من الأشعة فوق البنفسجية عند التعرض لأشعة الشمس بصورة مباشرة حيث يعمل فيتامين C الذى تحتوي عليه الفراولة على حماية العين من الأشعة الضارة كما يعمل على تعزيز قرنية العين والشبكية وتقويتهما.

6- مقاومة التجاعيد

إنّ غنى الفراولة بالفيتامين C يجعلها غنية بمادة (الكولاجين) التى يفقدها الجلد تدريجيا مع تقدم العمر، فهو يساعد على تحسين مرونة الجلد والحفاظ على شباب ونضارة البشرة.

7- حماية الكلى

الفراولة مدر جيد للبول لذلك يساعد تناول كوب عصير من الفراولة على حماية الكلى من تكون الحصوات.

8- معالجة الإسهال

تعالج مادة (التانين الموجودة فى الفراولة حالات الإسهال لأنها مادة قابضة، كما أن مادة الكيرسيتين مادة فعاله مضادة للفيروسات والتى تعتبر المسبّب الرئيسي لحدوث الإسهال.

9- تنظم ضغط الدم

يساعد البوتاسيوم المتوفر فى ثمار الفراولة على ضبط ضغط الدم، فهى علاج مثالي لخفض ارتفاع ضغط الدم كما أنها تعتبر من أشهر الفواكة إفادة لصحة القلب.

10- مفيدة فى أنظمة الريجيم

السعرات الحراية القليلة المتواجدة فى الفراولة تجعلها من أكثر الفواكة المستخدمة فى أنظمة الريجيم لأنها تساعد على الأحتفاظ بوزن صحى ومثالى.

وأوضحت الدراسة أن الفراولة وما شابهها من الفواكه الصيفية كالكرز والتوت تزيد من الشهوة الجنسية عند الرجال والنساء على السواء اكثر من أي نوع فواكه آخر.

وكشفت دراسة حديثة حول فائدة الفاكهة والخضر بالنسبة للصحة الجنسية أن الفراولة تعتبر أقرب أنواع الفواكه للفياجرا من حيث المفعول، أنه على الرغم من أن هذه الفواكه لا تتمتع بالمفعول المباشر الذي يحققه عقار الفياجرا، إلا أن تناول كميات كبيرة من هذه الفواكه يمكن أن يظهر نتيجته خلال ساعات أو بضعة أيام.

ويعتقد العلماء أن انفراد الفراولة بتلك الميزة هو احتوائها على معدلات عالية من الزنك في بذورها، والذي هو أكثر المغذيات المتعلقة بالجنس، حيث أنه يحافظ على التيستوستيرون وهو العنصر الأساسي في إنتاج الحيوانات المنوية.

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