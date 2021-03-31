فوائد الفراولة للرجيم متعددة، تحتوي الفواكه بأنواعها واختلافاتها على فوائد عظيمة لا يمكن حصرها أو تعويضها، حيث من المعروف عنها أنها تحتوي على فوائد كثيرة.

تستخدم الفراولة بشكل كبير في أنظمة الرجيم الغذائية لإنقاص الوزن ويمكن استغلاله قبل قدوم شهر رمضان المبارك، لأنه الفراولة مفيدة جداً وذو تأثير جيد في نظام الحمية.

الفراولة فاكهة رقيقة الملمس والنكهة المحببة للجميع خاصة الأطفال، وتُصدّر الفراولة مجمدة أو مصنعة أو طازجة، وتؤكل بأشكال متعددة أيضاً؛ حيث يمكن أكل ثمارها طازجة أو عملها على شكل عصير، أو تقطيعها شرائح وإضافتها في سلطة الفواكه، أو في الزبادي، كما يمكن إضافتها إلى شرائح الموز، وغيرها، ويجب غسلها جيداً قبل أكلها، ويفضل أن تنقع في مياه نظيفة، كما يضيف البعض للماء الذي سيتم نقعها فيه بعض خل التفاح وقليل من الملح ونقعها لمدة عشر دقائق ومن ثم شطفها جيداً بالماء.

فوائد أخرى لفاكهة الفراولة: