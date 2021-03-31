فوائد الفراولة للرجيم متعددة، تحتوي الفواكه بأنواعها واختلافاتها على فوائد عظيمة لا يمكن حصرها أو تعويضها، حيث من المعروف عنها أنها تحتوي على فوائد كثيرة.
تستخدم الفراولة بشكل كبير في أنظمة الرجيم الغذائية لإنقاص الوزن ويمكن استغلاله قبل قدوم شهر رمضان المبارك، لأنه الفراولة مفيدة جداً وذو تأثير جيد في نظام الحمية.
الفراولة فاكهة رقيقة الملمس والنكهة المحببة للجميع خاصة الأطفال، وتُصدّر الفراولة مجمدة أو مصنعة أو طازجة، وتؤكل بأشكال متعددة أيضاً؛ حيث يمكن أكل ثمارها طازجة أو عملها على شكل عصير، أو تقطيعها شرائح وإضافتها في سلطة الفواكه، أو في الزبادي، كما يمكن إضافتها إلى شرائح الموز، وغيرها، ويجب غسلها جيداً قبل أكلها، ويفضل أن تنقع في مياه نظيفة، كما يضيف البعض للماء الذي سيتم نقعها فيه بعض خل التفاح وقليل من الملح ونقعها لمدة عشر دقائق ومن ثم شطفها جيداً بالماء.
فوائد أخرى لفاكهة الفراولة:
- من فوائد الفراولة أنها تقاوم السرطان.
- الفراولة تعمل على تبريد الكبد والدم والطحال والمعدة الصفراوية
- أوراق الفراولة تعالج التهابات اللثة
- تفيد الفراولة في علاج النقرس
- تساعد الفراولة على امتصاص السموم من الجسم
- الفراولة سهلة الهضم
- استخداوم الفراولة تساعد على تقليل القلق والتوتر لاحتوائها على فيتامين س
- الفراولة تساعد على خفض مستوى الدهون الضارة في الجسم مثل الكولسترول الضار.
- تفيد المصابين بالتدرن في علاجه لما تحويه من فيتامينات
- تحفظ الفراولة حرارة الجسم وتخلصه من تراكم الحصى في المرارة و الكلية.
- عصير الفراولة ينشط الجسم، ويخلص البشرة من البثور.
- عصير الفراولة يفيد في علاج التهاب الحلق.
- تستعمل الفراولة في حالات فقر الدم
- عصير الفراولة يفيد التهاب المعدة وقرحة المعدة.
- يستعمل مهروس الفراولة لازالة تجاعيد الوجه.
- من فوائد الفراولة تفيد في عدم تدهور القوى العقلية وخاصة للمسنين.
- تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.
- تحتوي على حمض الإيلاجيك، والذي يساعد في علاج جفاف العيون وعيوب الرؤية، كما أنها تحتوي على البوتاسيوم الذي يعالج اضطرابات الضغط داخل العين.
- الفراولة تعالج التهاب المفاصل والنقرس.
- الفراولة تعمل على تقوية المناعة، وذلك لاحتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة.
- الفراولة تحد من الإصابة بمرض السرطان.
- تقوية وظائف الدماغ.
- التقليل من ارتفاع ضغط الدم.
- الفراولة تعمل على تحسين وظيفة القلب.
- الفراولة تمنع عيوب وتشوهات الولادة.
- الفراولة تساعدة في فقدان الوزن.
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