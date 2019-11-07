للقرفة الكثير من الفوائد العلاجيّة فهي تحفّز الجهاز التنفسي، وتساعد في الهضم، وتحتوي على العديد من العناصر الغذائيّة المهمّة للجسم، مثل الحديد، والكالسيوم، والمنغنيز، والألياف، ومجموعة من المواد المضادة للأكسدة.

وفي هذا المقال سوف نتحدث عن فوائد القرفة المطحونة:

1- تقي الجسم من الإصابة بمرض السرطان، كونها تحد من انتشار الخلايا السرطانيّة، والأورام اللمفاوية.

2- تُنظّم معدل السكر في الدم، نظراً لاحتوائها على مركبات البولي فينول.

3- تعالج مرض فقر الدم، ونقص الحديد، كونها تحتوي على كميّات جيّدة من الحديد.

4- تُنشّط الدورة الدمويّة، وتزيد من نسبة الدم المتدفق في الأوعية الدمويّة.

5- تساعد في إدرار الطمث، وتقلل من الآلام المصاحبة لها، نظراً لاحتوائها على السنامالدهيد.

6- تقلّل مستوى الكولسترول في الدم، نظراً لاحتوائها على الألياف والكالسيوم والتي تساعد الجسم في التخلص من الأملاح الصفراء، الأمر الذي يساعد على تكسير الكولسترول في الدم.

7- تحافظ على صحّة وسلامة القلب، بسبب قدرتها على تنشيط الدورة الدمويّة، وبالتالي التقليل من تجلطات الدم.

8- تعالج آلام الرأس، وخاصّةً الألم الناتج عن تيارات الهواء البارد.

9- تخفّف من رائحة الفم الكريهة الناتجة عن الالتهابات.

10- تعالج حموضة المعدة. تفتح الشهيّة.

11- تعالج التهابات المفاصل، وتصلبها، وتقلّل من الآلام المصاحبة لها، وذلك عن طريق وضع ملعقة كبيرة من الفرقة في وعاء، وإضافة ملعقة كبيرة من العسل، وخلط المكوّنات جيّداً، ثمّ شربها مرة يوميّاً على الريق. تقوّي الذاكرة.

12- تعالج الالتهابات المختلفة التي تصيب المسالك البولية والتناسلية.

13- تعالج ألم الأسنان، وتخففه، ويتم ذلك من خلال خلط ربع ملعقة كبيرة من القرفة، وربع ملعقة من العسل الطبيعي، وكمية مناسبة من معجون الأسنان، وخلط المكوّنات جيّداً حتى تتمازج، ثمّ وضعها على السن الذي يسبب الألم.

14- تمنح الجسم شعوراً بالدفء.

15- تقلل من الإصابة بالغثيان والقيء.

16- تحسّن من المزاج.

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