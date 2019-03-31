فوائد القرفة بعد الولادة والنفاس

تعتبر القرفة من الأعشاب المفيدة جداً للمرأة وخصوصاً بعد الولادة

تحتوي القرفة على المعلومات الغذائية التالية: سعرات حرارية، وصوديوم، ودهون، ودهون نشبعة، وألياف غذائية، وبروتين، والبوتاسيوم، وسكريات، وسكر، وفيتامين أ، وكالسيوم، وفيتامين ج، ومغنيسيوم، وحديد، وفيتامين بي6، وكربوهيدرات، وزيوت طيارة.

فوائد القرفة بعد الولادة:

تعتبر القرفة من الأعشاب المفيدة جداً للمرأة وخصوصاً بعد الولادة، فهي تساعد على تنظيف الرحم ونزول الدم بصورة أسرع، كما أنها تساعد على تخفيف الآلام والأوجاع، وأيضاً تساعد على تقلصات الرحم، من خلال شرب كوب من مسحوق القرفة يومياً، أو من خلال وضعها على الطعام وتحديداً على الحساء.

أما فوائد القرفة للنفاس:

- مدرة للحيض ومنشطة له.

- تنظف الرحم.

- تكافح اكتئاب ما بعد الولادة.

- تستعمل مانع للحمل.

- مهدئة للمغص المصاحب بعد الولادة.

الفوائد الصحية:

تساعد في حرق الدهون المتراكمة، مما تعمل على تخفيف الوزن الزائد.

تخفض من مستوى السكر في الدم لمرضى داء السكري.

تقلل من مستوى الكولسترول الضار في الجسم، وترفع من مستواه النافع.

تخلص الجسم من الجلوكوز، وذلك لأن مكونات القرفة تزيد من حساسية مستقبلات الإنسولين.

تقاوم الجراثيم، والميكروبات، والبكتيريا.

مطهرة.

تعالج نساقط الشعر، وتكافحه، وتقيه من التكسر، وتكافح الصلع، وتعمل على زيادة كثافته، وتحفز نموه من جذوره، كما تعمل على تطويل الشعر، وتعطيه اللمعان، والحيوية.

تعالج التهابات المفاصل.

تحسن الدورة الدموية في الجسم، وأيضاً تساعد في تدفق الدم في الأوردة.

تعالج تورم الأصابع، والتقرحات التي تنتج من المناخ البارد.

تحافظ على صحة القلب، وتقيه من الأمراض.

تقاوم مرض السرطان، وذلك لاحتوائها على مضادات الأكسدة والأحماض.

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