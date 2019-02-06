يساهم القرنفل في تنظيف الصدر والحلق من البلغم

يعتبر القرنفل من النباتات المعروفة في جميع أنحاء العالم، حيث عُرف في الفلبين وإندونيسيا ثمّ أصبح يزرع في عددٍ كبير من الدول، ويعرف القرنفل بعدّة أسماء مثل: عود النوار، والعويدي المسمار، ويستخدم كنوعٍ من البهارات كما يستخرج منه زيت الأوجينول الذي يدخل في العديد من المجالات.

ومن فوائد القرنفل في علاج الربو:

- يدخل في تحضير الوصفات الطبيعية لعلاج حالات الربو وذلك من خلال علاج الجهاز التنفسي وتهدئة حالات التهيج الرئوي.

- يساهم القرنفل في تنظيف الصدر والحلق من البلغم المصاحب للسعال والزكام.

- يحد من حالات ضيق التنفس.

القيم الغذائية للقرنفل:

- يحتوي على 21% من السعرات الحرارية.

- يحتوي على 0.39% من البروتينات.

- يحتوي على 0.35% من الدهون المشبعة.

- يحتوي على 4.04% من الكربوهيدرات.

- يحتوي على 1.32%من الدهون.

- يحتوي على 2.3% من الألياف.

- خالي من الكولسترول.

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