10 فوائد مذهلة للقرنفل
- يستخدم للقضاء على رائحة الفم الكريهة ويساعد على تسكين الم الاسنان وعلاج إلتهابات اللثة
- تنظيف المعدة من الجراثيم والبكتريا
- ينظف الصدر من الكحة والبلغم والسعال
- يخفضض نسبة السكر فى الدم
اصنعيه بنفسك: وصفة القرنفل لتكثيف الحواجب
- الوقاية من الإمساك لأنه يحتوى على الألياف
- يحتوى على فيتامين ج الذى يعمل على تقوبة جهاز المناعة
- يساعد على تحسين حالة الكبد والكلى والطحال
- يساعد على زيادة عدد الحيوانات المنوية
- يساعد على تحسن التبويض عند النساء وعلاج العقم
- يساعد على تقليل تقصف وتساقط الشعر
12 فائدة طبية للقرنفل، تعرفي عليها!
عيوب أستخدام القرنفل:
- ضار جدا للسيدة الحامل يحذر تناوله نهائيا لانه يمككن ان يسبب إجهاض
- تناوله بكثرة يؤدى إلى الإضرار بالكبد
- ممنوع إستخدامه للأطفال
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