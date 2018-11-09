10 فوائد مذهلة للقرنفل

- يستخدم للقضاء على رائحة الفم الكريهة ويساعد على تسكين الم الاسنان وعلاج إلتهابات اللثة

- تنظيف المعدة من الجراثيم والبكتريا

- ينظف الصدر من الكحة والبلغم والسعال

- يخفضض نسبة السكر فى الدم

اصنعيه بنفسك: وصفة القرنفل لتكثيف الحواجب

- الوقاية من الإمساك لأنه يحتوى على الألياف

- يحتوى على فيتامين ج الذى يعمل على تقوبة جهاز المناعة

- يساعد على تحسين حالة الكبد والكلى والطحال

- يساعد على زيادة عدد الحيوانات المنوية

- يساعد على تحسن التبويض عند النساء وعلاج العقم

- يساعد على تقليل تقصف وتساقط الشعر

12 فائدة طبية للقرنفل، تعرفي عليها!

عيوب أستخدام القرنفل:

- ضار جدا للسيدة الحامل يحذر تناوله نهائيا لانه يمككن ان يسبب إجهاض

- تناوله بكثرة يؤدى إلى الإضرار بالكبد

- ممنوع إستخدامه للأطفال