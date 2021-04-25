فاكهة الكاكا طعمها حلو، مغذية للغاية، ومفيدة لصحتك أثناء الحمل؛ تعد الكاكا غنية بالعديد من العناصر الغذائية مثل الكربوهيدرات، والبروتينات، بالإضافة إلى بعض المعادن مثل الفوسفور والكالسيوم والفيتامينات مثل فيتامين أ و فيتامين سي.

تحتوي فاكهة الكاكاً على مجموعة واسعة من المركبات النباتية مثل التانينات والفلافونويد والكاروتينويدات؛ مما يضمن حملاً صحياً عند تناولها؛ لأن محتواها الغذائي يعزز من نمو وتطور الجنين، ويضمن كذلك صحة جيدة للأم الحامل.

من فوائد الكاكا للحامل أنه يساعد محتوى الكالسيوم في الكاكا على ضمان صحة جيدة للقلب والأوعية الدموية أثناء الحمل، كما أن محتوي الفاكهة من مضادات الأكسدة والفلافونويد يخفض ضغط الدم، ويقلل من الالتهابات ومستوى الكوليسترول في الدم؛ مما يفسر تأثير فوائد الكاكا للحامل على صحة القلب.

فوائد الكاكا للحامل

فاكهة الكاكا تعزز من نمو الجنين

تعد فاكهة الكاكا غنية بمعادن الكالسيوم والفوسفور وهما يساعدان على تعزيز نمو وتطور عظام الجنين، حيث يحتاج الجنين النامي إلى العديد من العناصر الغذائية لكي ينمو ويتطور بشكل كامل إلى طفل، تحتوي الكاكا على الكالسيوم بكميات معقولة، وهو ضروري لتكوين عظام قوية عند الأطفال، ويعد الفوسفور الموجود في فاكهة الكاكا، هام أيضاً لبناء عظام قوية لطفلك، بالإضافة إلى أنه يشارك في إصلاح الأنسجة والخلايا، وفيما يخص الأم، فهو يدعم العضلات ووظائف الكلى لديها.

فاكهة الكاكا تمنع الإصابة بفقر الدم

يساعد محتوى الحديد في الكاكا على منع خطر الإصابة بفقر الدم أثناء الحمل، حيث يساعد تناول الفاكهة أثناء الحمل على زيادة عدد الهيموجلوبين مما يمنع الآثار الضارة لفقر الدم، مثل الإرهاق والدوخة.

أثناء الحمل، قد تصابين بفقر دم خفيف، لأن الجسم ينتج المزيد من الدم لدعم نمو الجنين؛ وعند عدم الحصول على ما يكفي من الحديد، وبعض العناصر الغذائية الأخرى الضرورية لإنتاج الدم، فقد يحدث فقر الدم، لذا توفر فاكهة الكاكا الحديد اللازم لمنع حدوث فقر الدم أثناء الحمل، وكما يساعد النحاس الموجود في هذه الفاكهة على امتصاص الحديد بشكل مناسب، وهذا بدوره يساعد أيضاً في إنتاج خلايا الدم الحمراء.

فاكهة الكاكا تقوي مناعة الأم الحامل

يساعد تناول الكاكا أثناء الحمل على تقوية جهاز المناعة لديك بشكل كبير؛ إذ يساعد محتوى فيتامين أ، والكاروتين في الفاكهة على تقوية عضلات القلب والبصر، ويعزز الأداء الجيد لوظائف الجسم.

ويساهم محتواها من فيتامين سي في تعزيز المناعة أيضاً؛ إذ أنه يحفز من إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تشارك في حماية الجسم من الأمراض المعدية مثل نزلات البرد والأنفلونزا، وكذلك التهابات الرئة المختلفة، بما في ذلك الربو؛ حيث يوفر 100 جرام من نوع الكاكا الأمريكي ما يصل إلى 80٪ من الاحتياج اليومي لفيتامين سي.

فاكهة الكاكا تحارب ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل

يعد ارتفاع ضغط الدم خطراً كبيراً أثناء الحمل، حيث يمكن أن يزيد من فرص فقدان الحمل المتأخر أو الإجهاض، ومن فوائد الكاكا للحامل أن لها خصائص كبيرة في خفض ضغط الدم، فهي غنية بالبوتاسيوم، الذي يعمل كموسع للأوعية مما يقلل من ضغط الدم في الجسم، كما يخفف من الضغط الواقع على أنسجة الأوعية الدموية، ويمنع خطر الإصابة بأمراض القلب المختلفة.

كما يمكن أن يؤدي تناول الصوديوم بشكل مفرط في النظام الغذائي إلى ارتفاع ضغط الدم، وبما أن فاكهة الكاكا تحتوي على مستويات منخفضة من الصوديوم، فيمكن استخدامها كجزء من نظام غذائي متوازن منخفض الصوديوم مصمم للاتي يعانين من ارتفاع ضغط الدم.

فاكهة الكاكا تعالج حصوات الكلى

تحتوي فاكهة الكاكا على المغنيسيوم الذي يساعد على تقليل مخاطر الإصابة بحصوات الكلى أثناء الحمل؛ مما يضمن تناولها صحة جيدة لكليتي الأم الحامل.

فاكهة الكاكا تحارب الأرق والتوتر

فيتامين سي الموجود في فاكهة الكاكا فعال للغاية في تقليل التوتر والقلق، والاكتئاب والأرق؛ مما يساعدك في الحصول على نوم عميق أثناء الحمل.

فاكهة الكاكا تعتبر علاج طبيعي لفواق الحمل

يستخدم الأطباء الصينيون فاكهة الكاكا اليابانية على نطاق واسع في علاج الفواق، والتخلص من آثاره الضارة على الحمل.

فاكهة الكاكا ومحاربة السرطان أثناء الحمل

يمكن أن ينتقل السرطان من الأم إلى الجنين، فقط في الحالات القصوى، إلا أنه يجب الوقاية من السرطان على أية حال، ويعد ذلك من فوائد الكاكا للحامل ، حيث تحتوي على مركبات لها خصائص مضادة للسرطان، مثل حمض البتيولينيك والشايبيول.

كما أنها غنية بمضادات الأكسدة مثل فيتامين سي، والذي يقي أجسامنا من الإصابة بالسرطان أيضاً، وذلك من خلال محاربة الجذور الحرة، التي يمكن أن تدمر أنشطتها الخلايا السليمة، وتساعد على نمو الأورام السرطانية.

فاكهة الكاكا غنية أيضاً بمضادات الأكسدة الكاروتينية مثل بيتا كاروتين، وهي صبغة توجد في العديد من الفواكه والخضروات ذات الألوان الزاهية.