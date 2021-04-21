فوائد الكاكا للشعر لا تعد ولا تحصى، فاكهة الكاكي تعالج تساقط الشعر وتقلل إلتهابات فروة الرأس، وتعد فاكهة الكاكا غنية بالمواد الغذائية ومجموعة فيتامينات رائعة A وC وE وB ، كما يعد فيتامين A ضروري لنمو شعر صحي إذ يعمل على إصلاح الشعر التالف وترطيب فروة الرأس، بالإضافة إلى علاجه مشكلة تساقط الشعر.

ثمار فاكهة الكاكا غنية بالمغذيات فهي تحتوي على كمية من فيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين إي، كما تحتوي على كمية من معظم فيتامينات المجموعة ب، فيتامين أ الضرورية لنمو الشعر الصحي، يقوم بإصلاح الشعر ويحافظ على فروة الرأس رطبة، في الواقع، تحتوي معظم علاجات تساقط الشعر على فيتامين أ، ومن المعروف أنها تحفز نمو الشعر.

فوائد الكاكا للشعر

من فوائد الكاكا للشعر تساعد في علاج تساقط الشعر

من فوائد الكاكا للشعر تحسن من قوة الشعر.

من فوائد الكاكا للشعر تقلل من مشاكل الحكة والقشرة.

تفيد فروة الرأس وتحسنها وتحفز الدورة الدموية بها.

القليل من زيت الزيتون إلى الكاكا يساعد على إطالة الشعر ونعومته.

من فوائد الكاكا للشعر تقلل من تقصف الشعر.

الكاكا تعمل على تقليل سقوط الشعر.

الكاكا يعالج تقصيف الشعر.

فاكهة الكاكا تعطي الشعر لمعان وحيوية.

من فوائد الكاكا للشعر يقوى الشعر والحصول على مظهر جذاب.

ويمكنكِ عزيزتي وضع الكاكا مباشرة على الشعر بعد هرسها جيدًا واستعمالها كماسك للشعر يوضع لمدة ساعة تقريباً ويغسل بالماء والشامبو خالي السلفات لنتيجة رائعة.