فوائد الكبدة للحامل

الكبدة تقوي عظام وأسنان الحامل

الكبدة تحتوي على كمية وفيرة من فيتامين ب12 والتي تعادل ثلاثة أضعاف احتياج الإنسان اليومي من هذا الفيتامين، لذا ينصح بتناولها باعتدال، وهي من أكثر الأغذية احتواء على معدن الحديد، إضافة إلى ارتفاع فيتامين أ فيها، وفيتامينات ب المركبة كفيتامين ب1 وب9، وحمض الفوليك، والفسفور، والسيلينيوم، كما أنّ الكبد غني جداً بالبروتينات والدهون والزنك وغيرها من العناصر الأخرى. ولكن لا بد من الاعتدال في تناول الكبد لاحتوائه على نسبة عالية من الكوليسترول الضار، لذا فإنّه يجب تناوله بحذر لدى مرضى الضغط وتصلب الشرايين والسكري وأمراض القلب.

ويجب على المرأة أن تتناول الكبدة أثناء فترة الحمل لما لها من فوائد عظيمة لكن باعتدال دون إفراط، وهي:

1- تحتوي الكبدة على نسبة مرتفعة من حمض الفوليك والذي يُعتبر مهمّاً جداً بالنسبة للحامل؛ حيث يقي الحمض من إصابة الجنين من أي تشوهات خلقية.

2- يجب الحذر من الإفراط في تناول الكبدة بشكل كبير؛ حيث إنها تحتوي على كميات مرتفعة من البروتينات والتي يمتصها الجسم ويُنتج من خلالها حمض اليوريك والذي إذا ارتفعت نسبته في الجسم يؤدّي إلى الإصابة بمرض النقرس.

3- تحتوي على نسبةٍ عالية من الكولسترول والذي يُسبّب أضراراً للقلب والأوعية الدموية إذا تراكم في الدم.

4- من فوائد الكبدة أنها تقوي الدم ويعالج مُشكلة فقره التي تُعاني منها الكثير من النساء خلال هذهِ الفترة.

5- تقوي الكبدة عظام وأسنان الحامل، ففي فترة الحمل تظهر مُشكلة نقص الكالسيوم لديها وبالتالي تُعاني من ضعف العظام والأسنان.

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