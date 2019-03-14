الكمأ: أنواعه، فوائده، طرق أكله

الكمأ يقلل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم

بعد الإجراء التحليلي للكمأ أو الفقع تبين احتواءه على نسبة تصل إلى 9% من البروتين، و13% من المواد النشوية، و1% من الدهون، بالإضافة إلى مجموعة من العناصر المعدنية المهمة لجسم الانسان؛ كالفوسفور، والصوديوم، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والأحماض الأمينية، ناهيك عن احتوائها على فيتامين ب، وفيتامين أ، ويشبه البعض تركيبتها باللحم، وطعمها بكلى الضأن بسبب غناها بالنيتروجين، والكربون، والأكسجين، وفيما يتعلق بمحتوها من السعرات الحرارية فإن وجبة من الفقع بما يقدر بحوالي مئتي غرام يحتوي على 150 سعراً حرارياً.

أنواع الكمأ:

1- الفقع الزبيدي، لونه أبيض تقريباً، وحجمه كبير.

2- فقع الخلاص، ولونه أحمر، وحجمه أصغر قليلاً من الفقع الزبيدي، طعمه لذيذ، وقيمته الغذائية عالية.

3- فقع الجباه، ولونه أسود يميل للأحمر، وحجمه صغير جداً.

4- فقع الهبيري، ولونه أسود في الخارج، وأبيض في الداخل، وحجمه صغير، وهو أكثر أنواع الفقع رداءةً.

فوائد الكمأ الطبية:

1- يقوي الجسم، ويمنحه النشاط والحيوية.

2- يقي من تصلب الشرايين، وارتفاع ضغط الدم، والذبحات الصدرية.

3- يقتل الخلايا السرطانية، ويزيد من مقاومة الجسم للأمراض.

4- يحمي الجسم من هشاشة العظام ويقوي الأسنان.

5- يعالج مرض التراخوما، وذلك بمنع حدوث تليف في الخلايا.

6- يعالج الكثير من أمراض العين، ويمنع حدوث اضطرابات في الرؤية.

7- يقوي الأظافر، ويمنع إصابتها بالهشاشة.

8- يعالج تشقق الشفاه.

9- يقلل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.

تحذيرات من الكمأ:

- ينصح الأطباء والمختصون جميع المصابين بأمراض المعدة والأمعاء والحساسية والأمراض الجلدية بالابتعاد التام عن تناول الفقع.

- من الضروري تنظيف ثمرة الفقع من الأتربة العالقة بين تشققاتها، علماً أن أكلها نيئة أمر غير صحي.

- تناول الفقع بعد الطبخ ثم شرب الماء البارد يضر بالمعدة.

- لدغة الأفعى بعد تناول الفقع تتسبب في وفاة الشخص مباشرة.

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