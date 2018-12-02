من فوائد الكمون المطحون للبطن أنه يعالج اضطرابات الجهاز الهضمي

يُستخدَم الكمون في الطبخ وهو ثاني أكثر التوابل شعبية بعد الفلفل الأسود، ويتوفر الكمون على شكل بذور مُجفّفة كاملة أو مسحوق مطحون وهو مثل العديد من التوابل الأخرى استُخدِمَ لعدة قرون في وصفات الطب الشعبي كعلاج طبيعي للكثير من الأمراض،وتشمل الاستخدامات التقليدية للكمون على الحد من الالتهاب، وزيادة التبول، والوقاية من الغازات، والتخفيف من تشنُّج العضلات، والمساعدة على علاج عسر الهضم، واليرقان، والإسهال، وانتفاخ البطن.

ومن فوائد الكمون المطحون للبطن تتمثل فوائد الكمون المطحون للبطن في احتوائه على مواد ومركبات عضويّة وخاصّة مادّة الثمول التي تعالج معظم اضطرابات الجهاز الهضميّ، كالانتفاخات والغازات، وعُسر الهضم، والإمساك، والإسهال، إضافة إلى قدرته على تنشيط عمل الغدد اللعابية التي بدورها تُقلل من تشنجات البطن والأمعاء، وأعراض القولون العصبي.

ويمكن للكمون أن يساعد على فقدان الوزن وتحديداً في فقدان الدهون؛ وذلك لاحتوائه على مركبات تُدعَى بالستيرولات النباتية، والتي يمكن أن تساعد على منع امتصاص الكولسترول، وزيادة معدل التخلص منه، بالإضافة إلى زيادة معدل الأيض، ولكنّ هذا التأثير قليل نسبياً، ولكنَّه يمكن أن يعزّز جهود فقدان الوزن إلى جانب العوامل الأخرى، ومن الجدير بالذّكر أنَّ مكملات الكمون المركزة قد عزَّزت فقدان الوزن في دراسات مُتعدّدة، ولكن لم تُظهر جميع الدراسات هذه الفائدة.

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