فوائد اللحوم الحمراء الصحية بحسب العلم

اللحوم الحمراء عادة ما تكون حمراء عندما تكون نيئة، وهناك العديد من الادعاءات المتضاربة حول تأثير اللحوم الحمراء على صحة الإنسا، حيث يعتقد البعض أنها يمكن أن تسبب ضررًا، بينما يشير البعض الآخر إلى أنها لا ترتبط بمرض أو آثار سيئة أخرى.

أنواع اللحوم الحمراء

قبل مناقشة الآثار الصحية للحوم الحمراء، من المهم التمييز بين أنواع اللحوم المختلفة، حيث تأتي اللحوم الحمراء من الثدييات ويطلق عليها الحمراء بسبب لونها عندما تكون نيئة.

لحم البقر ولحم الضأن ولحم الغزال هي أمثلة على اللحوم الحمراء، ويعتبر الدجاج والديك الرومي واللحوم الأخرى من الطيور من اللحوم البيضاء، وذلك لأنها بيضاء عند طهيها.

إلى جانب الحيوان الذي أتى منه اللحم، يمكن تمييز اللحوم بكيفية تربيتها ومعالجتها، وفيما يلي بعض المصطلحات الرئيسية التي يجب معرفتها:

اللحوم التقليدية: اللحوم التقليدية هي من الحيوانات التي تربى عادة في عمليات تغذية الحيوانات المركزة (CAFOs) أو «مزارع المصانع» التي تحصر الحيوانات وتوفر لها الأعلاف القائمة على الحبوب.

اللحوم التي تتغذى على العشب: يأتي هذا اللحم من الأبقار التي ترعى على العشب وتعلف علفها.

اللحوم العضوية: للحصول على ملصق عضوي، يجب أن تأتي اللحوم من الحيوانات التي يتم إعطاؤها علفًا عضويًا بنسبة 100٪ ويتم تربيتها بطريقة تستوعب الرعي والسلوكيات الطبيعية الأخرى، كما أنهم لا يتلقون المضادات الحيوية أو الهرمونات.

اللحوم المصنعة: عادةً ما تكون هذه المنتجات من حيوانات تربى تقليديًا وتخضع لطرق معالجة مختلفة، مثل التدخين، وتشمل النقانق.

اللحوم غير المصنعة: عادة ما يشار إلى اللحوم التي لا يتم علاجها أو تدخينها أو معالجتها بكثافة على أنها غير معالجة، وهذا يعني أن لحم البقر المفروم ولحم الخاصرة يعتبران غير معالجين.

القيمة الغذائية للحوم الحمراء

توفر اللحوم الحمراء الكثير من العناصر الغذائية، فعلى سبيل المثال، توفر (113 جرامًا) من 80٪ من اللحم المفروم الخالي من الدهون:

السعرات الحرارية: 287

البروتين: 19 جرام

الدهون: 23 جرام

الكربوهيدرات: 0 جرام

فيتامين ب12: 101% من القيمة اليومية

الزنك: 43٪ من القيمة اليومية

السيلينيوم: 31٪ من القيمة اليومية

نياسين (فيتامين ب 3): 30٪ من القيمة اليومية

الحديد: 12٪ من القيمة اليومية

ويعد البروتين الموجود في لحم البقر كامل، مما يعني أنه يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يجب أن يحصل عليها البشر من الطعام، حيث يحتاج جسمك إلى البروتين لنمو العضلات والأنسجة والحفاظ عليها.

أيضًا يعد لحم البقر مصدرًا رائعًا لفيتامين ب 12، وهو عنصر غذائي قابل للذوبان في الماء ضروري لعمل الجهاز العصبي، إلى جانب الزنك، وهو معدن حيوي لجهاز المناعة.

فوائد اللحوم الحمراء الصحية

تمت دراسة آثار اللحوم الحمراء على الصحة بكثافة، ومع ذلك، فإن معظم هذه الدراسات قائمة على الملاحظة، مما يعني أنها مصممة لاكتشاف الارتباطات ولكن لا يمكنها إثبات السببية (السبب والنتيجة).

وفي الواقع، تميل الدراسات القائمة على الملاحظة إلى أن يكون لها متغيرات مربكة، وعوامل أخرى غير تلك التي تتم دراستها والتي قد تؤثر على متغير النتيجة، على سبيل المثال، قد تجد دراسة قائمة على الملاحظة أن الأشخاص الذين يأكلون الكثير من اللحوم الحمراء لديهم نتائج صحية أسوأ.

ومع ذلك، ربما تكون هذه المجموعة من الأشخاص أكثر عرضة للتدخين أو شرب الكحول بشكل متكرر أو الانخراط في سلوكيات أخرى تساهم في تأثيرات صحية غير مرغوب فيها مقارنة بأولئك الذين لا يأكلون اللحوم الحمراء.

ومن المستحيل التحكم في كل هذه العوامل وتحديد ما إذا كان اللحوم الحمراء «سببًا» لأي نتيجة صحية، لذلك من المهم مراعاة هذا القيد عند مراجعة البحث وتحديد ما إذا كانت اللحوم الحمراء شيئًا ترغب في دمجه في نظامك الغذائي المعتاد.

أضرار اللحوم الحمراء المحتملة

اللحوم الحمراء وأمراض القلب

تظهر العديد من الدراسات القائمة على الملاحظة أن اللحوم الحمراء مرتبطة بزيادة خطر الوفاة، بما في ذلك أمراض القلب، ومع ذلك، يبدو أنه ليس لكل اللحوم الحمراء نفس الآثار الصحية، بالإضافة إلى ذلك، من المهم تذكر قيود الدراسات القائمة على الملاحظة.

ووجدت دراسة كبيرة شملت 134297 فردًا أن تناول كميات كبيرة من اللحوم المصنعة (150 جرامًا أو أكثر في الأسبوع) كان مرتبطًا بشكل كبير بزيادة خطر الوفاة وأمراض القلب.

وخلصت إحدى المراجعات للدراسات الخاضعة للرقابة إلى أن تناول نصف حصة (1.25 أونصة)، أو أكثر من اللحوم الحمراء غير المصنعة يوميًا لا يؤثر سلبًا على عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل الدهون في الدم ومستويات ضغط الدم.

وقد تكون أحد أسباب ارتباط اللحوم المصنعة بخطر الإصابة بأمراض القلب هو ارتفاع نسبة الملح، حيث تم ربط الإفراط في تناول الصوديوم بارتفاع ضغط الدم.

اللحوم الحمراء والسرطان

تظهر الدراسات القائمة على الملاحظة أيضًا أن استهلاك اللحوم الحمراء مرتبط بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وخاصة سرطان القولون والمستقيم وسرطان الثدي، وعلى غرار الدراسات التي أجريت على أمراض القلب، يبدو أن نوع اللحوم يحدث فرقًا.

ولقد تم ربط استهلاك اللحوم الحمراء المصنعة، مثل النقانق، بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، ولا يبدو أن هذا صحيح بالنسبة للحوم الحمراء غير المصنعة، علاوة على ذلك، وجدت مراجعة للدراسات أن تناول اللحوم المصنعة المرتفع كان مرتبطًا بزيادة أكبر في مخاطر الإصابة بسرطان الثدي مقارنة بارتفاع تناول اللحوم غير المصنعة.

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