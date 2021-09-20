فوائد اللفت للوجه أنه غني بفيتامين أ وهو أحد الفيتامينات المهمة لتعزيز أنسجة البشرة ويحافظ اللفت على الترطيب المطلوب للبشرة، لذلك يدخل اللفت في العديد من ماسكات البشرة.

من فوائد اللفت للوجه أنه يساعد على حماية البشرة من الاسمرار الناتج عن أشعة الشمس وتجديد خلايا البشرة والحفاظ على البشرة ناعمة وخالية من العيوب.

تجربتي مع اللفت للوجه

في وعاء تقومي بهرس حبة لفت مسلوقة

ثم إضافة ملعقة من الحليب المجفف وملعقة من النشا وملعقة من الزبادي الخالي من السكر.

مزج العناصر مع بعضها وتوضع على شكل قناع مدة ساعة

ثم تزيلين القناع بماء الورد، ستفاجئك النتيجة من أول استعمال، ويمكنك استعمال هذا القناع ثلاث مرات في الأسبوع.

فوائد اللفت لحب الشباب

تناول اللفت باستمرار يحافظ على نضارة البشرة

يجعل البشرة مشرقة محمرة مثل أحمر الخدود لأنها تحتوي على فيتامين ج، وفيتامين أ والكاروتين المهمين في الحفاظ على صحة الجلد

الوقاية من التجاعيد

الوقاية من علامات التقدم بالسن

فوائد ماء اللفت

تخفيض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم

الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية بشكل كبير

من فوائد ماء اللفت يعمل على تحسين استجابة الأنسولين في الجسم.

علاج للسعال والآلام الروماتيزمية ولآلام المفاصل وحصوة المرارة.

فوائد اللفت الابيض للشعر

من فوائد اللفت الابيض للشعر أنه غني بالأحماض الدهنية المهمة لصحة البشرة والشعر وتلك الأحماض هي أوميجا ٩ وأوميجا ٦ وهي مكونان ضرورية لتقوية الشعر والتخلص من التقصف وحمايته من العوامل الخارجية التي تؤثر عليه وتضعفه كما أنهما يساهمان في توزيع الدم بصورة جيدة بفروة الرأس مما يساهم في أن يصبح الشعر أقوى.

فوائد اللفت للرجال

يساعد على تحسين الانتصاب لدى الرجال من خلال بث الدماء في العضو الذكري.

يساعد على إطالة فترة العلاقة الحميمة وتأخير القذف.

تحسين الحالة المزاجية

تقليل التوتر المسبب لاضطراب القدرة الجنسية.

فاتح جيد للشهية ويساعد على تقوية الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء.

فوائد اللفت المخلل

إدرار البول

القدرة على التخلص من الماء الزائد في الجسم.

تفتيت حصوات الكلى ويعمل على التعزيز من الجهاز المناعي.

تحسين الجهاز الهضمي.

يحتوي اللفت المخلل على نسبة كبيرة من الخمائر المهمة للجسم، والتي تعمل على سهولة هضم البروتينات، والنشويات.

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