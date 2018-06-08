4 وصفات مغربية لتبيض الجسم

إن جميع النساء يحاولون باستمرار تبيض جسمهم وتجربة أكثر من وصفة

إن الجمال من أهم الأمور التي تسعى إليه السيدات، فتهتم بكل التفاصيل بجسدها من عيون، رموش، حواجب، شعر، أظافر والبشرة التي تبقى الأهم عند السيدات، ويحاولون باستمرار تبيض جسمهم واليوم سوف نخبركي سيدتي بأجمل الوصفات لتبيض الجسم.

الوصفة الأولى :

حنة خاصة للجسم وقرنفل مطحون وخزامى مطحونة ولبن بودرة تخلطيهم بيبعض وساعة مابتحبي تستحمي تخلطي الكمية اللي تكفي الجسم بمية ورد ونكون مسخنين الحمام عشان المسام تتفتح ونضع على الجسم ونركز على الاماكن الغامقة وتسيبيه ينشف وبعدها نفركه جيدآ .

الوصفة الثانية :

نحتاج ملعقة رز مطحون وملعقة حمص مطحون وملعقة طمي ابيض او العادي ويفضل الابيض وملعقة نيدو وماء ورد تخلطي فيه المواد ونعمله ماسك .

الوصفة الثالثة :

نحضر كمية من الطين المغربي أو الطين الأخضر الموجود عند العطارين مع قليل من البابونج . يغلى البابونج في كمية من الماء، ثم يصفى من الماء ويترك الماء ليبرد، ويخلط الطين المغربي أو الطين الأخضر مع ماء البابونج حتى يتم الحصول على عجينة لينة، توضع العجينة على البشرة حتى تجف، ثم تفرك من على البشرة وتنظف بقطعة من القطن مبلولة بالماء الفاتر .

الوصفة الرابعة :

صابونة دوف صابونة زيت الزيتون علبة زيت الجلسيرين نصف علبة زيت الورد وحبتان ليمون وكاس كبير ماء ورد المسك اختياري

الطريقة:

تأخذي صابونة دوف وتبشريها وصابونة الزيت الزيتون وتضيفي عليهم ماء ورد والحامض وتخلطيهم في اناء لوحدهم وتأخذي نصف علبة زيت الورد وعلبة زيت الجلسيرين ونخلطهم لوحدهم وبعدها نضيفهم للخليط .

طريقة الاستعمال :

بعد خلطهم نضعهم في الماء البارد وكل يوم ندهن الجسم بها لمدة أربعة أيام ويفضل استخدام الحمام المغربي بعدها لتكون النتيجة افضل .

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