فوائد المربى للصحة

يفضل الكثيرون تناول المربى خصوصاً في الصباح الباكر، لتعدد فوائدها واستخداماتها خصوصاً الأطفال، حيث تساعد على فتح الشهية وإمداد الجسم بالطاقة والسعرات الحرارية، بالإضافة إلى أنها تحمي المربى من الإصابة بفقر الدم لغناها بالمواد الغذائية، كما تحمي من الإصابة بتصلب الشرايين والنقرس، السكري.

المربى له نكهات مختلفة وفوائدها متعددة منها:

مربى التين والذي يحمي الفرد من الأمراض نظرًا لاحتوائها على الفسفور والكالسيوم والحديد، وغيرها من الفيتامينات.

من فوائد مربى المشمش ومربى الفراولة أنها تحمي من الإصابة من الأنيميا وأمراض القلب والحديد.

مربى الخوخ تحتوي على العديد من الألياف التي تعالج الإمساك.

مربى البرتقال تحمي من مشاكل الكبد، غني بفيتامين سي، يساعد على إصلاح الأنسجة في جسمكم وكذلك إنتاج الكولاجين.

مربى الزنجبيل يعمل على تعزيزصحة جهاز المناعة خصوصاً في فصل الشتاء، ويوجد له نكهة شهية عن تناول شاي الزنجبيل الذي يساعد على تدفئة الجسم خلال انخفاض درجات الحرارة.

مربى الجزر من أفضل أنواع المربي المهمة للبشرة بسبب احتوائها على الكثير من مضادات الأكسدة وفيتامين A، وأيضاً تحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة، بالإضافة إلى أنها تمنع جفاف البشرة والأظافر والشعر،ومن فوائد مربى الجزر أنها تقلل من ظهور علامات الشيخوخة على البشرة، وأيضاً تمنع ظهور حب الشباب وتصبغات البشرة.

القيمة الغذائية للمربى

يعتبر المربى مصدر مهم للسكريات لكن يجب الانتباه للكمية التي سيتم تناولها، عادةً ملعة حجم كبير من المربى يوجد فيها 45 سعرة حرارية، ويوجد فيها 12 غرام من النشويات و11 غرام من السكر، لانه يوجد في المربى سكر الفواكة والسكر الذي يضاف للمربى وهو أساسي لعمل المربى، لذلك يجب الانتباه للكمية التي سيتم استهلاكها.

فوائد المربّى للصحة

إمداد الجسم بالطاقة اللازمة لنشاط جسمه لأنه يحتوي على السكريات.

التخفيف من الإمساك.

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

يقي من الإصابة بالجلطات

يعزز صحة الجلد والشعر والأظافر أيضاً لأنه يحتوي على البكتين أحد أنواع الألياف الغذائية.

يحتوي المربّى على نسبة دهون أقل مقارنة بالزبدة.

يُساهم المربّى في ضبط مستوى ضغط الدم.

أضرار الإفراط في تناول المربى

الإسهال

آلام في البطن

الانتفاخ والغازات

تسوس الأسنان

ابتعاد مريض السكري عن تناوله بشكل مبالغ به، لأنه يمتلئ بالسكر مما يؤدي إلى تلف في الكلى.

3 نصائح لنجاح صنع المربى في المنزل

التأكد من أن الفواكة طازجة ولا تكون ناضج أكثر من اللازم

أن تكون الفواكة سليمة وخالية من أي ضربات أو عفن

التأكد من كمية السكر أن لا تكون قليلة عن اللزوم أو كثيرة

فوائد المربى للجنس

تعزز القدرة الجنسية للرجل لأنه يحتوي على حمض الفوليك الذي يقي العروس من الإجهاض.

تقوي الأعضاء التناسلية

زيادة هرمون التستوستيرون مما يعزز الرغبة الجنسية عند الرجال والنساء.

ينشط في بناء الطاقة الجنسية

زيادة الحرارة في الجسم مما يزيد من هرمون التستوستيرون.

فوائد المربى للكبد

غني بمضادات الأكسدة والتي تساعد على حماية الكبد من التلف.

يعتبر مصدر ممتاز للألياف والتي تساعد في الحفاظ على صحة الكبد.

فوائد المربى لزيادة الوزن

يعد المربى فاتح للشهية

علاج للنحافة المفرطة لانه يحتوي على كميات كبيرة من السكريات

يمدّ الجسم بالسعرات الحرارية ويمكن أن يتناوله الشخص بين وجبات النهار إذا كانت طاقته منخفضة.

فوائد المربى للقولون

تخفيف الإمساك

علاج حالات الامساك التي تترافق مع مشكلة القولون العصبي

إرخاء العضلات في الأمعاء

فوائد المربى للاطفال

فتح شهية

تسهيل عملية هضم الطعام لديه

إمداد جسم الطفل بالطاقة والسعرات الحرارية.

الوقاية من الإصابة بفقر الدم بسبب غناها بالمواد الغذائية

الوقاية من الإصابة بتصلب الشرايين

يحمي المربى من النقرص

مفيد لمرضى السكري لكن دون مبالغة في تناوله

زيادة الوزن للأطفال الذين يعانون من النحافة المفرطة.

فوائد المربى للبشره

الوقاية من الالتهابات والاستمتاع بجلد صحي بسبب احتوائه على فيتامين E.

تقليل ظهور التجاعيد في البشرة

الحفاظ على شباب البشرة.

فوائد المربى للرجيم

من فوائد المربى للرجيم أنه يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الضرورية والتي تمد الجسم بها من فيتامينات ومعادن والكالسيوم والبوتاسيوم.

عدم الإكثار من السكر.

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