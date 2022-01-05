أهم 9 من فوائد الشومر الصحية

فوائد الشومر كثيرة ومنوعة وبهذا المقال نستعرض لكم أهم فوائد تناول الشومر الصحية، نبات الشومر أو الشمار أو الحبة الحلوة أو البسباس ينمو في البراري وعلى الشواطىء ويحتوي الشومر على عدد منخفض من السعرات الحرارية، فالكوب الواحد يحتوي على 50 سعرة حرارية فقط.

يعتبر الشومر من الأطعمة المغذية للجسم والغنية بفيتامين C والذي يعمل بدوره على تعزيز الجهاز المناعي، إذ يؤمّن حماية مضادة للأكسدة في الجسم، بالاضافة كونه غني بالالياف والفوليك والبوتاسيوم المفيدين جداً لتعزيز صحة القلب، ومن اهم فوائد الشومر انه غني بالحديد الذي يساهم في القضاء على فقر الدم.

ومن فوائد الشومر أيضًا أنه يساعد في التخفيف من انتفاخ البطن، وتحفيز التبول، وعلاج ارتفاع ضغط الدم، وتحسين البصر.

أهم فوائد الشومر الصحية

تحتوي هذه النبتة على الألياف التي تكافح الإمساك وعلى عدد هائل من الفيتامينات والمعادن والمواد الفعالة التي تمنح الشومر الفوائد التالية:

من فوائد الشومر أنه يساعد في الشفاء من الإلتهابات.

مقاومة هشاشة العظام تعتبر من أبرز فوائد الشومر

يحمي من الإصابة بالسعال والزكام.

من فوائد الشومر أيضًا أنه يساعد في التخلّص من رائحة الفم الكريهة.

يزيل انتفاخ البطن.

من فوائد الشومر أنه يريح الأعصاب ويزيل الاكتئاب والتعب.

يقوّي جهاز المناعة.

يقلل معدل الكوليسترول في الدم.

من أهم فوائد الشومر للأم أنه يدرّ الحليب لدى المرأة المرضعة.

يخفف الوزن الزائد ويحرق الدهون.

ويمكن استخدام الشومر لفقدان بعض من الوزن، كونه مصدر غني جداً بالألياف الغذائية والتي تزيد الشعور من الشبع وامتلاء المعدة، كما أنه يعمل على إبطاء عملية الهضم في الجسم والتي تساعد الجسم على بقاء الطعام لأطول فترة ممكنة، وبالتالي تقليل كمية السعرات الحرارية المتناولة، كما أن الشومر له تاثير علي الوزن

يمكن تناول الشومر طازجاً كما هو، لكن يمكن أيضاً استخدامه في السلطات مع القليل من زيت الكانولا والليمون الحامض والملح. كما أنّ الشومر يضفي نكهة رائعة على الأومليت (البيض المخفوق) مع القليل من الملح والفلفل. ويمكن وضعه في تتبيلة اللحوم، والدجاج والسمك.

من جهة أخرى، يمكن استخدام الشومر في صنع بعض أنواع الحلويات خصوصاً العربية، إذ يضفي مذاقاً لذيذاً ورائعاً عليها. وللإستفادة أكثر من منافع الشومر ينصح بغلي أوراقه بالماء الساخنة وشرب كوب منها يومياً.

هذا وتستعمل أوراق الشومر الغضة لمعالجة التسلخات في الجلد، كما أنه يمكن استخدام بذور الشمر المجففة كتوابل للطبخ.

ومن المعروف أن أعشاب الشومر الطبيعية الغنية بالزيوت العطرية الفعالة تساعد في تخفيف الغازات والانتفاخات المعدية.

ويساهم مغلي الشومر في التخلص من السوائل الزائدة بالجسم، يعمل الشمر كمدر للبول ويساعد في إزالة السموم من الجسم، وياعد تناول الشمر بانتظام على التخفيف من الإلتهابات المزمنة

وزيت الشمر له العديد من الفوائد والاستخدامات المذهلة لكل من البشرة والشعر وكذلك للصحة العامة

طريقة عمل شوربة الشومر:

المقادير

- الشومر : 2 حبة (كاملة)

- الجزر : 4 حبات (مقشرة ومفرومة مكعبات صغيرة)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : فص (مهروس)

- زيت الزيتون : 25 ملعقة كبيرة

- سكر : نصف ملعقة صغيرة

- مرق دجاج : كوبان ونصف

- الماء : كوبان ونصف

- الشومر : ملعقة صغيرة (حبوب مجففة)

طريقة التحضير

1. قطعي الشومر بالسكين واحتفظي بالورق الأخضر مفروما .

2. وأضيفي الشومر المقطع السميك بدون الورق والجزر والبصل والثوم إلى الزيت الساخن وقلبي حتى تذبل الخضراوات.

3. أضيفي السكر أضيفي الماء والمرق والملح والفلفل وحبوب الشومر واتركي المزيج حتى يغلي

ولعل من أهم أسباب فوائد الشومر هو احتوائها على العديد من العناصر الغذائية ، ومن أهم العناصر الغذائية الموجودة في 100 غرام من حبوب الشمر الماء 8.81 مليلتر، الطاقة 345 سعرة حرارية، البروتين 15.8 غرام، الدهون 14.87 غرام، الكربوهيدرات 52.29 غرام، الألياف الغذائية 39.8 غرام، الكالسيوم 1196 مليغرام، الحديد 18.54 مليغرام، المغنسيوم 385 مليغرام، الفسفور 487 مليغرام، البوتاسيوم 1694 مليغرام، الصوديوم 88 مليغرام، المنغنيز 6.53 مليغرام

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