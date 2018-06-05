فوائد المشي قبل الإفطار في رمضان

يفيد المشي في تنشيط الدّورة الدمويّة، وتحسين صحة القلب

يعتبر المشي قبل وجبة الإفطار بساعة وخمس عشرة دقيقة من أفضل الممارسات التي لا بُدّ من المُحافظة عليها خلال الشهر الفضيل؛ فذلك يُعوض الجسم ما يفقده من سوائل وأملاح خلال النهار، ويُجنّب التعرض لأيّ أعراض وآثار جانبيّة سلبيّة تتعلق بالصحة العامّة، وقد أشارات الكثير من الدراسات والأبحاث أنّ هذا النشاط البدني يُخلِّص الجسم من السّموم الموجودة فيه، ويُساعد الجسم في التخلص من الوزن الزائد، وحرق كميّة عالية من السعرات الحرارية.

وإلى جانب ذلك يفيد المشي في تنشيط الدّورة الدمويّة، وتحسين صحة القلب، وزيادة المناعة ضدّ الأمراض المُختلفة، والمُساعدة على الاسترخاء، والشعور بالراحة بعد تناول وجبة الإفطار، ولكن على من يمارس العمل والأنشطة اليوميّة خلال ساعات النهار، ومن لا يتمتّع باللياقة البدينة، أو القدرة على تحمل التعب والعطش بعدم مُمارسة رياضة المشي قبل الإفطار، والاكتفاء بممارستها بعد تناوله بساعات؛ وذلك حتى لا تحدث أيّة مُضاعفات صحّية خطيرة.

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