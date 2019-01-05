المكسرات تحسن من عمل القلب وتخفف الوزن

وقد الدراسة التي شملت 126 ألف رجل وإمرأة لم يشتكو من أي أمراض مزمنة لمدة أربع سنوات، وتناولا المكسرات بشكل شبه يومي في هذه المدة.

وقد وجدو بأن تناول 30 غرامًا من المكسرات لن يسبب الضرر أبدا، بل ذلك سيساعد في محاربة السمنة، أضافة إلى أن تناول المكسرات بشكل كبير سيساهم بزيادة الوزن.