المكسرات تحسن من عمل القلب وتخفف الوزن
إن تناول المكسرات بشكل يومي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب (shutterstock.com)
اكتشف الباحثون من جمعية القلب الأمريكية، إلى أن أستهلاك الأشخاص بشكل يومي للمكسرات يمنع زيادة الوزن ويحسن من عمل القلب.
وقد الدراسة التي شملت 126 ألف رجل وإمرأة لم يشتكو من أي أمراض مزمنة لمدة أربع سنوات، وتناولا المكسرات بشكل شبه يومي في هذه المدة.
وقد وجدو بأن تناول 30 غرامًا من المكسرات لن يسبب الضرر أبدا، بل ذلك سيساعد في محاربة السمنة، أضافة إلى أن تناول المكسرات بشكل كبير سيساهم بزيادة الوزن.
وتحدث الباحث ليو إكسياوران بأنه غالبا ما يرى الأشخاص بأن المكسرات غنية بالدهون والسعرات الحرارية ولذلك قليلًا مايعتبرونها وجبات خفيفة صحية، لكنها في الواقع تزيد من الوزن و تحسن الصحة.
كما وجد العلماء بأن تناول المكسرات بشكل يومي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والاوعية الدموية، ولكن يجب أن يتم ذلك بكميات محدودة.
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