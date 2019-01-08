ما هي فوائد الموز للأطفال؟

الموز فاكهة سهلة الهضم وتحمي الجهار الهضمي

يعتبر الموز من أشهر أنواع الفواكه التي تتميــّز بغناها بالبوتاسيوم، الكربوهيدرات والبروتين. إلى جانب فوائد أخرى كثيرة، كعلاج الكثير من الأمراض مثل فقر الدم. لذا، يحبّه جميع الناس من الأصغر إلى الأكبر.

فوائد الموز للأطفال



للأطفال الصغار بالعمر، الموز فاكهة سهلة الهضم وتساعدهم في نموّهم مع حماية الجهار الهضمي وتقوية العظام والأسنان بسبب غناها بالبوتاسيوم، الكالسيوم، الفوسفور والألياف إلى جانب الكثير من الفيتامينات مثل فيتامين ب6، ب2 وسي. كما أنّ هناك الكثير من الأولاد الذي يولدون مع مشاكل بالقلب. والموز ضروري للحفاظ على صحتهم؛ لأنّ البوتاسيوم يمنع تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم.



بالإضافة إلى معاناة الرضّع والصغار من حالات الإسهال والحرارة المرتفعة، ويمكن التخلّص منهما مع إطعامهم الموز، لكنّ ليس بكثرة كي لا يسبّب الإمساك.



جدير بالذكر أن عدم حصول الطفل على كميات كافية من الحليب، يمكن تعويضها بالموز لغناه بالكالسيوم. لذلك من المهمّ على الأمهات المرضعات أن يتناولن الموز.



لا يجب إطعام الطفل الموز قبل أن يبلغ أربعة أشهر من عمره. فالموز يعتبر من الأطعمة الصلبة التي قد يصعب عليه مضغها قبل هذا العمر. ليس من الضروري غسلها قبل الأكل، ويمكن أخذ موزة أينما كنت لإطعامه إيّاها عند الجوع بشكل آمن خصوصاً في حالات السفر أو الذهاب إلى أماكن بعيدة.



لذلك يصرّ الأطباء على الأمهات بضرورة تناول الأطفال للموز، بكميّة موزة في اليوم لتغذية الجسم مع التشكيل بالفواكه للحصول على جميع الفيتامينات والمعادن الضرورية.

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