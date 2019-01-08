فوائد أكل الموز يوميًا

الموز يساعد على التغلب على الإحباط

الموز فاكهة واسعة الانتشار وهي لذيذة الطعم ومتوفرة طوال العام عكس العديد من أنواع الفاكهة، كما تحتوي على فوائد صحية عديدة.

هو من أقدم المحاصيل المزروعة في العالم، ويوجد العديد من أنواع الموز التي تنتمي إلى النبات العشبي من جنس (Musaa)، وللموز الكثير من الفوائد الصحية، فهو يعتبر مصدراً للعديد من الفيتامينات والمعادن والمركّبات الفعّالة التي لها على جسم الإنسان الكثير من التأثيرات الصحّية، هذا بالإضافة إلى طعمه اللذيذ وسهولة تناوله اللذين يشجعان على كثرة استهلاكه، كما أنّه يعتبر إضافةً لذيذة للكثير من الأطباق والمشروبات، مثل الحلويات والكوكتيل والحليب وغيرها، كما أنّه أحد أنواع الفاكهه التي تتوفّر في جميع أنحاء العالم على مدار السنة وبأسعار مقبولة، وفي هذا المقال توضيح لأهمّ الفوائد الصحية لهذه الفاكهة المميزة.

1- يقاوم غثيان الحمل: يساعد الموز المرأة الحامل على التخلص من الشعور بغثيان الصباح عن طريق تهدئة المعدة، وقدرته على تخليص الإنسان من الشعور بالحموضة.

2- الموز مفيد للقلب: من الفواكه الغنية بعنصر البوتاسيوم وهي تحتوي على نسبة قليلة من الصوديوم وهذا يساعد على تقليل ارتفاع ضغط الدم وبالتالي الوقاية من بعض أمراض القلب.

3- الموز يساعد على التغلب على الإحباط: وذلك لاحتوائه على نسب عالية من الحمض الأميني " التربتوفان" tryptophan وهي أيضا تحتوي على فيتامين B6 الذي يساعد على النوم وعنصر الماغنيسيوم الذي يساعد عضلات الجسم على الاسترخاء.

4- الموز يساعد على الوقاية من السرطان: تشير الدراسات إلى أن تناول عدد 4-6 من فاكهة الموز أسبوعيا يقلل من احتمالية الإصابة بسرطان الكلى.

5- الموز يساعد على تحسين وظائف الهضم ويساعد على فقدان الوزن: وذلك لإحتوائه على نسبة كبيرة من الألياف التي تساعد على تحسين وظائف الجهاز الهضمي وتساعد على إنقاص الوزن، الموز أيضا يحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين B6 الذي يساعد على الوقاية من مرض السكري-النوع الثاني (type 2 diabetes).

6- الموز مفيد للعينين: الموز-مثله مثل الجزر-مفيد لسلامة وصحة العينين وذلك لاحتوائه على فيتامين A الذي يساعد على الحفاظ على سلامة الإبصار ويحسن من قدرة الإنسان على الرؤية ليلاً.

7- غني بالحديد: يعد الموز ثاني أكثر فاكهة غنية بالحديد بعد التفاح حيث يساعد الجسم على الحصول على الحديد اللازم لتعزيز إنتاج الهيموجلوبين في الدم، فينصح به الأطباء الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم.

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