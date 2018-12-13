

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى "HealthFoodStar"، عن 5 مشاكل يمكن للموز حلها أفضل من الأدوية، وتشمل:



انتفاخ البطن والإمساك:



يحتوى الموز على البكتين، الذى يسرع عملية الهضم ويشجع على إزالة السموم والمعادن الثقيلة من الجسم، وبالإضافة إلى ذلك فإنه يحفز صحة الأمعاء.

كم حبة موز يمكن أكلها في اليوم؟

وكل هذه العوامل تقلل من انتفاخ البطن، فى حين أن الألياف الموجودة داخله توقظ الأمعاء وتعمل كملين طبيعى للإمساك.



الإجهاد:



يعرف الإجهاد بأنه مرض العصر الحديث، حيث يترك باستمرار تأثير كبير على صحتنا، كما أنه يسرع عملية الأيض، ويخفض مستوى البوتاسيوم فى الجسم.



ويمكن إنشاء التوازن بمساعدة الموز الذى يحتوى على كمية كافية من البوتاسيوم، والتى ستساعد فى ضبط نبض القلب، وترسل الأوكسجين إلى الدماغ وتنظم الكمية المثلى من الماء في الجسم.



ضغط الدم:



من المعروف أن تناول كميات كبيرة من الصوديوم وكمية منخفضة من البوتاسيوم له تأثير سلبى على ضغط الدم، بسبب ذلك من المهم أن يكون لديك كمية كافية من البوتاسيوم التي يمكن العثور عليها فى الموز.



الدورة الشهرية:



الموز غنى بفيتامين B6، الذى له تأثير إيجابى على مستويات الجلوكوز فى الدم، وقد ثبت أن فيتامين B لدى النساء اللاتى يعانون من فترة الدورة الشهرية يعمل بشكل جيد، حيث إنه يقلل من الألم فى البطن والصدر، ويقلل من تغيرات المزاج وتراكم الماء فى الجسم.

فوائد الموز الأخضر للرجيم

الاكتئاب:



يحتوى الموز على عنصر التريبتوفان وهو شكل من أشكال البروتين الذى يحفز إفراز هرمون السيروتونين، حيث إن موزة واحدة فقط كافية لزيادة مستوى السيروتونين، وسوف تمد الجسم بالهدوء والسعادة.



