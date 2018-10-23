ما الذي تفعله النباتات المنزلية في جسم الانسان.. لن تصدق!

وقالت الدكتورة “تيغانا بلانوسا”، الخبيرة في جامعة “ريدينغ”: “نعرف أن الناس يقضون 90 % من أوقاتهم بالمنزل، عادة، لذا قد تكون النباتات المنزلية طريقة بسيطة لتقليل جفاف الهواء في منازلنا، وتخفيف أعراض جفاف الجلد، مع توفير فوائد أخرى متعددة، للنفس والصحة الجسدية، حيث تمتص النباتات أيضًا ثاني أكسيد الكربون من الهواء المحيط، مما يثريه بالأكسجين وهو أمر حيوي لجسم الإنسان.