فوائد بذور الأفوكادو للصحة العامة للجسم ستدهشك

تتنوع فوائد بذور الأفوكادو الصحية والجمالية وأيضًا الجنسية، فهي مثالية لصحة الجسم وتمده بما يحتاجه من العناصر الغذائية والأملاح المعدنية، بفضل محتواها الغني بالفيتامينات والمعادن، والعناصر الغذائية الضرورية للصحة العامة للجسم، ما يؤهلها لأن تكون الوجبة الغذائية المتكاملة للإنسان، لذا نعرض كافة فوائدها بالتفصيل عبر السطور التالية.

فوائد بذور الأفوكادو

تعتبر فاكهة الأفوكادو من أفضل أنواع الفواكه على الإطلاق؛ نظرًا لتمتعها بنكهة مختلفة ولذيذة وتقديمها العديد من الفوائد لصحة الجسم، وبالمثل تأتي بذورها الغنية بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة مقارنة بالفاكهة نفسها، مما يسهم في منح الجسم العديد من الفوائد الصحية التي لا غنى عنها، وفيما يلي أهم فوائد بذرة الأفوكادو:

تقليل الإصابة بالالتهابات وآلام المفاصل

نظرًا لاحتواء بذور الأفوكادو على معدلات مرتفعة من مضادات الأكسدة، فإنها تعمل على خفض آلام وتورم المفاصل وتصلبها الناتجة عن الإصابة بالالتهابات، على الجانب الأخر تعتبر مضاد طبيعي للالتهابات، لذا فهي تحد من الإصابة بالأوبئة الالتهابية، مثل: الالتهاب الروماتيدي.

خفض معدلات الكوليسترول

تحتوي حبة الأفوكادو على نسب مرتفعة من الدهون الأساسية الغير مشبعة، والتي تتمركز في بذورها، الأمر الذي بدوره يقلل من معدلات الكوليسترول الضار داخل الجسم عند استهلاكها، وفي المقابل يزيد من معدلات الكوليسترول النافع، بالإضافة إلى احتواء بذرة الأفوكادو على معدلات مرتفعة من الألياف القابلة للذوبان والمسؤولة عن تحسين صحة القلب.

علاج اضطرابات الجهاز الهضمي

يمكن اعتبار بذور الأفوكادو مسكن طبيعي لقرحة المعدة؛ بفضل احتوائها على معدلات مرتفعة من مضادات الأكسدة، المعروفة بمركبات الفينول الفعالة ضد قرح المعدة؛ نظرًا لتضمنها مادة مضادة للفطريات والجراثيم، من ناحية أخرى تعد بذرة الأفوكادو علاج سحري للتخلص من تراكم الغازات، والإسهال، وعسر الهضم، والإمساك، والانتفاخ، وتجمع الفضلات داخل الجسم، كما تخفف من تورمات القناة الهضمية وتعالج حصوات الكلى.

علاج داء السكري

تشتمل بذرة الأفوكادو على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، مثل: الماغنسيوم، والصوديوم، ومعدن الكالسيوم، إذ تلعب تلك العناصر دورًا فعالًا في تنسيق أداء الإنزيمات المسؤولة عن تشكيل الجلوكوز واستعماله بصورة أفضل، ما يساهم في علاج داء السكري.

كما ذكرنا سابقًا أن بذور الأفوكادو تشتمل على مجموعة واسعة من مضادات الأكسدة، مثل: الفلافينويد، والتي بدورها تقلل من معدلات الجلوكوز في الدم، والمسؤولة عن فعالية فوائد الأفوكادو لعلاج السكري أيضًا.

الوقاية من السرطان

تتمتع بذرة الأفوكادو بخصائص مضادة لمرض السرطان وتشكل الأورام؛ نظرًا لوجود معدلات هائلة من مضادات الأكسدة الفعالة والقوية بها، والتي بدورها تساهم في منع نمو الأورام السرطانية، فضلًا عن احتوائها على الدهون الصحية المسؤولة عن إزالة الخلايا السرطانية من الدم دون الإضرار بالخلايا السليمة به.

محاربة البكتيريا

تلعب بذور الأفوكادو دورًا مثاليًّا في مكافحة الفطريات المختلفة والمسببة لإصابة الجسم بالأمراض، مثل: حماية اللثة والأسنان من تراكم الفطريات الضارة بهما، ما يساهم في القضاء على الرائحة الكريهة للفم، بالإضافة إلى مكافحة البكتيريا المسببة للالتهاب الرئوي، ومرض السيلان، وداء التيفوئيد.

تقوية المناعة

تضم بذرة الأفوكادو ما يزيد عن 70% من المواد المضادة للأكسدة المتواجدة داخل حبة الفاكهة بأكملها، والتي تعمل على تحسين نظام الجهاز المناعي في الجسم، ومقاومة العدوى والفطريات والفيروسات لاسيما في موسم الإنفلونزا ونزلات البرد، بجانب احتوائها على مجموعة من المواد الكيميائية المسؤولة عن مقاومة الفيروسات والبكتيريا المحتمل تعرض الجسم لها.

خفض معدل ضغط الدم

تعد بذور الأفوكادو غنية بالأحماض الأمينية والألياف الغذائية، اللذان بدورهما يخفضا من معدل ضغط الدم، من خلال خفض معدلات الكوليسترول الكلى، ومعدلات الدهون الثلاثية، وفي المقابل رفع معدلات الكوليسترول النافع داخل الجسم، ما يساهم في تعزيز سلامة القلب وصحة الشرايين، وتقليل احتمالية الإصابة بأوبئة الأوعية الدموية.

فوائد بذور الأفوكادو للتخسيس

يمكن لبذور الأفوكادو المساهمة في خسارة الوزن والوصول إلى الجسم المثالي، وفيما يلي فوائد بذور الأفوكادو للتخسيس:

تحتوي بذرة الأفوكادو على مجموعة واسعة من مضادات الأكسدة التي تساهم في تعزيز عملية حرق الدهون داخل الجسم.

تعمل بذرة الأفوكادو على الإحساس بالشبع والامتلاء؛ بفضل احتوائها على نسب مرتفعة من الألياف الغذائية.

تساهم في خسارة الوزن واستعادة الرشاقة واللياقة البدنية بفعالية؛ نتيجة تضمنها لعدة فيتامينات مهمة، مثل: الكالسيوم، والبوتاسيوم، والماغنسيوم.

فوائد بذور الأفوكادو للبشرة

تتمتع بذرة الأفوكادو بالعديد من الفوائد المثالية لصحة البشرة، لذا عزيزتي لا تلقي بذرة الأفوكادو وابدئي في الاستفادة منها من خلال إدخالها ضمن الروتين الجمالي الخاص بكِ، وإليكِ أهم فوائد بذور الأفوكادو للوجه في النقاط التالية:

تساهم بذرة الأفوكادو في منح البشرة العناصر المعدنية، والفيتامينات الضرورية لصحتها، ما يتركها نضرة وصحية طوال اليوم.

تحتوي بذور الأفوكادو على معدلات مرتفعة من فيتامين ج، المسؤول عن حماية أنسجة البشرة بفعالية، بالإضافة إلى دعم الجسم لتكوين مادة الكولاجين المهمة لصحة البشرة.

تعمل بذرة الأفوكادو على مقاومة علامات تقدم سن البشرة والتجاعيد، بالإضافة إلى أنها ترطب البشرة وتتركها ناعمة الملمس.

تساعد بذور الأفوكادو على حماية البشرة من آثار عوامل الطقس الضارة؛ نظرًا لاحتوائها على الأحماض الدهنية بمعدلات هائلة.

تترك بذرة الأفوكادو البشرة نظيفة وخالية من الشوائب؛ لدورها الفعال في التخلص من السموم المتراكمة بها.

فوائد بذور الأفوكادو للشعر

بجانب فوائد الأفوكادو للنساء لاسيما لصحة شعرهن، تتمتع أيضًا بذورها بالكثير من الفوائد الرائعة لصحة الشعر، والآتي بيان تفصيلي بكافة فوائد بذور الأفوكادو للشعر:

بفضل احتواء بذور الأفوكادو على تركيبة غنية بمضادات الأكسدة، والفيتامينات، والعناصر المعدنية، والفولات وفيتامين اللوتين، فإنها تعمل على زيادة كثافة الشعر بفعالية.

تعمل على تعزيز صحة الشعر ودعم فروة الرأس.

تحد من تساقط الشعر وتعزز من عملية نموه وإطالته.

تمنح الشعر البريق المثالي بداية من الجذور وحتى الأطراف.

تعالج جفاف وتجعد الشعر بفعالية.

تضم مجموعة واسعة من الأحماض الأمينية والبروتين، وبالتالي فهي تعزز من أداء فروة الرأس وتحسن من صحة الشعر.

فوائد بذور الأفوكادو للحامل

في الواقع تُعرف ثمرة الأفوكادو بكونها فاكهة الخصوبة سواء للرجال أم النساء، وبالمثل بذورها التي تضم نسب مرتفعة من العناصر الغذائية والفيتامينات المهمة لصحة الحامل، وفيما يلي أبرز فوائد بذور الأفوكادو للنساء في أشهر حملهن:

مصدر مثالي لحمض الفوليك

من المعروف أن انخفاض معدل حمض الفوليك في جسم الحامل يسبب التشوهات والعيوب الخلقية للجنين، وبالتالي فإنه يكون بحاجة إلى معدلات كافية من حمض الفوليك لنمو أعضائه الحيوية بصورة سليمة، وهنا يأتي دور بذرة الأفوكادو التي تعتبر مصدر مثالي للفولات، إذ يحتوي الـ 1/2 كأس منها على ما يقارب الـ 5 ميكرو جرام من الفولات.

علاج الأنيميا

قد يتسبب انخفاض عنصر الحديد في جسم المرأة خلال فترة حملها إلى الإصابة بالأنيميا فيما بعد، لذا دائمًا ما ينصح بإدراج بذور الأفوكادو ضمن نظامها الغذائي لاحتوائها على كميات مرتفعة من عنصر الحديد اللازمة لها، وبالتالي وقايتها من الإصابة بفقر الدم.

يحسن عملية الهضم

تتكرر إصابة المرأة باضطرابات الجهاز الهضمي والإمساك خلال فترة حملها، لذا يفضل أن تستهلك بذور الأفوكادو لاحتوائها على الألياف الغذائية التي تحسن عملية الهضم وتخفض حركة الأمعاء وتحميها من التعرض لاضطرابات الجهاز الهضمي.

مصدر ممتاز للفيتامينات

لا يوجد أدنى شك بأهمية حصول جسم المرأة على ما يكفيه من الفيتامينات خلال فترة الحمل، حيث تعد بذور الأفوكادو مصدر غني بالفيتامينات الضرورية لصحة الأم وجنينها، مثل: مجموعة فيتامينات ب تحديدًا ب-1، وفيتامين ب-6، وفيتامين ب-2، وفيتامين ب-5، وفيتامين د، وفيتامين ج.

يقلل من الإحساس بالغثيان الصباحي

تعاني الحامل من الغثيان الصباحي والتعب خلال الـ 3 شهور الأولى من الحمل، وتحتوي بذور الأفوكادو على معدلات مرتفعة من فيتامين ج، الذي يعمل على تقليل الإحساس بغثيان الصباحي ويقلل من حدة الأعراض المبكرة للحمل بفعالية.

يخفض آلام الساقين

تعاني المرأة خلال أشهر حملها من آلام الساقين الحادة، وعلى الجانب الأخر تساعد بذرة الأفوكادو على تقليل الإحساس بتلك الآلام وتوفير الراحة للحامل؛ بفضل احتوائها على معدلات مرتفعة من عنصر البوتاسيوم مقارنة بالثمرة الواحدة من الموز.

يحسن تطور دماغ الجنين

يشتمل الكأس الواحد من بذور الأفوكادو على ما يقارب الـ 22 مللي/جرام من مادة الكولين اللازمة لتطور ونمو دماغ الجنين بصورة سليمة، بالإضافة إلى أنها تساهم في تعزيز نمو الأعصاب لديه، لذا ينصح باستهلاكها خلال أشهر الحمل لتحسين عملية تطور دماغ الجنين.

مصدر غني بالمعادن

تعمل بذور الأفوكادو على إمداد جسم الحامل بالكميات المسموح بها، من العناصر المعدنية الضرورية لصحتها وجنينها، وأبرزها: عنصر الزنك، ومعدن الكالسيوم، وعنصر الفوسفور، والبوتاسيوم، وعنصر المنجنيز، والماغنسيوم، وعنصر النحاس.

يحسن من عملية امتصاص الفيتامينات والعناصر الغذائية

لا تعمل بذور الأفوكادو على توفير العناصر الغذائية فحسب لجسم الحامل، بل تساهم أيضًا في تحسين عملية امتصاص الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة من الأطعمة، على سبيل المثال: تعزز بذور الأفوكادو عملية امتصاص الفيتامينات الذائبة في الدهون، والتي تتواجد في الأغذية كالخضروات الورقية، والبطاطا الحلوة، والجزر.

فوائد بذور الأفوكادو للرجال

في الواقع تتساوى فوائد الأفوكادو للرجال مع فوائد بذورها إلى حد كبير، حيث تحتوي بذورها على العديد من العناصر الغذائية المهمة للصحة الجنسية، مثل: فيتامين هـ، ومادة البيتا كاروتين، وعنصر الماغنسيوم والآتي أهم فوائد بذور الأفوكادو للجنس:

تعمل بذور الأفوكادو على تعزيز الرغبة الجنسية وتحسين الأداء الجنسي؛ بفضل احتوائها على نسب مرتفعة من فيتامين هـ المعروف بفيتامين الجنس.

تزيد من الخصوبة نظرًا لتضمنها لحمض الفوليك بمعدلات هائلة.

تساهم في تعزيز الصحة الجنسية وعلاج ضعف الانتصاب لدى الرجال، بفضل احتوائها على نسب مرتفعة من عنصر الزنك، حيث يرتبط ضعف الانتصاب بانخفاض معدلات الزنك في الجسم، الذي يزيد من تدفق الدورة الدموية ومعدلات هرمون الذكورة.

تحسن بذور الأفوكادو من جودة وصحة الحيوانات المنوية، لاحتوائها على فيتامين هـ والزنك، اللذان يلعبا دورًا فعالًا في رفع جودة وقوة الحيوانات المنوية وزيادة الخصوبة، ورفع إنتاج هرمون التستوستيرون لدى الرجال.

تعالج بذور الأفوكادو المشاكل المرتبطة بعملية القذف، سواء سرعة أو تأخر القذف، بفضل احتوائها على فيتامين ك، والدهون الصحية، والألياف، والبروتين.

كيف نستفيد من بذور الأفوكادو؟

في الواقع يمكن الاستفادة من بذور الأفوكادو بأكثر من طريقة، حيث تتعدد وتختلف استخدامات بذور الأفوكادو باختلاف الاستفادة المرغوب بها منها، وفيما يلي أهم استخدامات بذور الأفوكادو:

للعناية بالبشرة

يمكن استعمال بذرو الأفوكادو كماسك مثالي للعناية بصحة البشرة من خلال اتباع الخطوات التالية:

تُقطع ثمرة الأفوكادو وتزال منها البذرة.

تُشطف البذرة بالماء وتترك إلى أن تجف تمامًا، قد يستغرق ذلك مدة طويلة نسبيًّا تتراوح من 3: 7 أيام بحسب المناخ.

تُقطع البذرة المجففة لـ 4 قطع وتُوضع داخل الخلاط الكهربائي كي تُطحن تمامًا.

تُمزج بودرة بذرة الأفوكادو مع قليل من زيت الزيتون بشكل جيد، إلى أن يتكون مزيج متجانس القوام.

يٌطبق المزيج على بشرة نظيفة ويُترك إلى أن يجف تمامًا.

تُفرك البشرة في حركات دائرية رقيقة لمدة 5 دقائق ثم تُغسل بالماء الفاتر.

تُكرر الطريقة مرة كل أسبوع؛ للحصول على بشرة ناعمة ونضرة.

لتعزيز صحة الشعر

للحصول على فوائد بذرة الأفوكادو للشعر، ينصح بتطبيق الخطوات الآتية:

تُوضع ثمرة أفوكادو مع بذرتها في صحن عميق، ثم يُهرس كلًا منهما باستعمال الشوكة بشكل جيد.

يُضاف صفار بيضة مع المزيج السابق، وتُمزج كافة المكونات جيدًا، ثم يُضاف إليهم 1 ملعقة خلاصة جوز الهند كبيرة الحجم.

تُمزج كافة المكونات معًا لمدة 2 دقيقة، ثم يُطبق المزيج المتكون على الشعر.

يُدلك الشعر بالمزيج لمدة 5 دقائق في حركات دائرية مستمرة.

يُترك المزيج على الشعر لمدة 15 دقيقة ثم يُشطف جيدًا بالماء والشامبو كالمعتاد.

تُكرر الطريقة مرة كل أسبوع؛ للحصول على شعر صحي وكثيف.

لفقدان الوزن

يمكن خسارة الوزن بفعالية من خلال إعداد شاي بذرة الأفوكادو، بواسطة تطبيق الخطوات التالية:

تُشطف ثمرة أفوكادو ويتم غليها بالبذرة لمدة 6 دقائق، ثم تُقطع إلى عدة قطع.

تُوضع قطع الأفوكادو وبذرتها في كأس من الماء على النار وتُترك حتى الغليان.

تُصفى المياه بشكل جيد وتُزال قطع الأفوكادو، وتترك إلى أن تبرد قليلًا ثم يتم تناولها.

ينصح بتناول شاي بذرة الأفوكادو على الأقل 2 مرة بشكل يومي، للوصول إلى النتائج المرغوب بها.

لالتهاب المفاصل

للحصول على فوائد بذرة الأفوكادو لتقليل التهاب المفاصل، ينصح باستعمال الزيت الطبيعي المستخلص منها، وتدليك أماكن الألم والوخز به، مرتين خلال اليوم حيث يعمل كمخدر طبيعي ومسكن للآلام بفعالية.

هل يمكن أكل بذور الأفوكادو؟

في الواقع لا يفضل تناول بذرة الأفوكادو على الرغم من احتوائها على معدلات مرتفعة من الفيتامينات والعناصر الغذائية، إلا بعد تجفيفها أو اتباع طريقة تناولها الصحيحة، تجنبًا للإصابة بالأضرار الصحية، كالتسمم، حيث تحتوي بذور الأفوكادو على تركيزات مرتفعة من مادة البرسين السامة، التي قد تتسبب في التعرض للأضرار الصحية الجسيمة.

طريقة تناول بذور الأفوكادو

تساهم طريقة تناول بذور الأفوكادو في الوقاية من الإصابة بالأضرار المحتملة لها، ويمكن اتباع طريقتين لتناول بذرة الأفوكادو، وهما كما يلي:

بودرة بذور الأفوكادو

يتم تحضير بودرة بذور الأفوكادو كما يلي:

تُجفف بذرة الأفوكادو ثم تُطحن باستعمال الخلاط الكهربائي إلى أن تصبح كمسحوق البودرة.

تستخدم بودرة بذور الأفوكادو من خلال إضافتها للسلطة أو للعصير الطبيعي أو للشاي للحصول على فوائدها الصحية.

شرائح بذور الأفوكادو المجففة

يمكن تحضير شرائح بذور الأفوكادو المجففة باتباع الخطوات التالية:

تُقطع بذرة الأفوكادو إلى عدة شرائح.

تُوضع شرائح بذرة الأفوكادو في صينية وتُدخل إلى الفرن.

تُترك لمدة 15 دقيقة في الفرن إلى أن تصبح محمصة.

تُضاف إلى الصلصات ويتم تناولها؛ للتخلص من مرارتها.

كيف أجفف بذور الأفوكادو؟

في الواقع يمكن تجفيف بذور الأفوكادو بأكثر من طريقة للتمكن من تناولها، وبالتالي الحصول على فوائدها الصحية، وفيما يلي طرف تجفيف بذور الأفوكادو بالتفصيل:

باستعمال أشعة الشمس

يمكن تجفيف بذرة الأفوكادو بواسطة أشعة الشمس كما يلي:

تُغسل حبة أفوكادو جيدًا بالماء ثم تُجفف.

تُقطع الحبة إلى نصفين، ثم تُستخرج البذرة بواسطة ملعقة.

تُقسم البذرة إلى نصفين ثم تُقطع لعدة أجزاء صغيرة.

تُنقع قطع البذرة في وعاء عصير ليمون لمنع أكسدتهم.

تُوضع القطع داخل صينية جافة وتغطى بقطعة نظيفة من القماش.

تُترك الصينية داخل مكان مفتوح ومصدر مثالي لأشعة الشمس لمدة تتراوح من 3: 5 أيام.

يُراعي تقليب القطع كل 5 ساعات لتجف جيدًا، وإدخال الصينية في الليل.

بواسطة جهاز الميكروويف

تعتبر من الطرق السهلة لتجفيف بذرة الأفوكادو وتكون كالآتي:

تُستخرج بذرة الأفوكادو بملعقة وتُقطع لعدة أجزاء صغيرة، وتُنقع في عصير ليمون.

تُرتب أجزاء البذرة فوق طبق الميكروويف ثم يُضبط على التذويب.

تُترك أجزاء البذرة داخل الميكروويف لمدة 30 دقيقة إلى أن تجف تمامًا.

باستخدام الفرن

يتم تجفيف بذرة الأفوكادو باستخدام الفرن كما يلي:

تُستخرج بذرة الأفوكادو بملعقة وتُقطع لعدة أجزاء صغيرة، وتُنقع في عصير ليمون.

تُرتب قطع البذرة على صينية وتُوضع داخل الفرن على حرارة 140 درجة مئوية وتترك إلى أن تجف كليًّا.

بواسطة مجفف الطعام

نجفف بذرة الأفوكادو بواسطة مجفف الطعام كما يأتي:

تُستخرج بذرة الأفوكادو بملعقة وتُقطع لعدة أجزاء صغيرة، وتُنقع في عصير ليمون.

نُرتب قطع البذرة على الصينية الخاصة بمجفف الطعام ويُضبط على درجة 135 درجة مئوية وتترك حتى 10 ساعات إلى أن تجف بالكامل.

تتنوع وتختلف فوائد بذور الأفوكادو باختلاف الفئة العمرية والنوع؛ نظرًا لمحتواها المرتفع من العناصر الغذائية والفيتامينات المهمة لصحة الإنسان، حيث تمنح بذور الأفوكادو أكثر من فائدة صحية لا غنى عنها في الحياة اليومية، لذلك ينصح بإدراجها ضمن النظام الغذائي بعيدًا عن الإفراط في تناولها؛ تجنبًا للإصابة بالأضرار لاحقًا.