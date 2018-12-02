تسارع ضربات القلب: الأسباب، الأعراض، طرق العلاج!

من أسباب تسارع ضربات القلب تناول الأدوية المنشّطة

القلب هو واحد من أجزاء الجسم المهمة إلا أن الذي يميزه عن غيره من هذه الأجزاء هو أن القلب يبدأ بالعمل منذ تكوّن الجنين في بطن أمه ولا يتوقف إلا عند الموت فهو في حركة دائمة لا تتوقف.

ولكن قد نشعر أحياناً بزيادة نبضات القلب؛ حيث إنّ ضربات القلب السريعة تحدث نتيجة تسارع في معدّل ضربات القلب عن المعدّل الطبيعي وتجاوزه، ويمكن أن تكون خطيرةً حسب سرعة ونوع الإيقاع؛ حيث يعتمد معدّل نبضات القلب على عمر الشخص، فعندما تزداد ضربات القلب بشكلٍ سريع تعمل المضخّات بشكلٍ عالي الكفاءة، ويسبّب تدفّقاً أقل من الدم إلى باقي أجزاء الجسم حتّى القلب نفسه، وتؤدّي زيادة ضربات القلب إلى زيادة العمل وطلب الأكسجين من القلب.

أسباب تسارع ضربات القلب:

- من أسباب تسارع ضربات القلب تناول الأدوية المنشّطة.

- الشعور بحالة من الخوف والقلق والعصبيّة.

- أيضاً من أسباب تسارع ضربات القلب تناول مشروبات الطاقة.

- بناء العضلات.

- القيام ببعض الأعمال والنّشاطات البدنيّة المتعبة.

- تحدث الزيادة عند الذّهاب إلى النوم.

- تحدث الزيادة عند الانحناء السريع إلى الأرض أو عند الوقوف المفاجئ.

- من أسباب تسارع ضربات القلب المشاعر والذكريات السلبيّة والمحزنة الّتي تزيد من خفقان القلب عندما يتذكّرها الإنسان .

- وجود خلل في العقدة الجيبيّة للقلب.

- أيضاً من أسباب تسارع ضربات القلب تناول بعض الأدوية الّتي تعمل على زيادة سرعة نبضات القلب.

- وجود مشاكل في إحدى صمّامات القلب الداخلية.

- وجود جرح في النسيج المكوّن لعضلة القلب أو في القلب.

- تناول بعض الأنواع من الأعشاب الطبيّة الّتي تزيد من سرعة نبضات القلب.

- الأنيميا أي نقص الدم. نقص نسبة البوتاسيوم في الجسم.

- انخفاض نسبة السكّري في الجسم.

- انخفاض نسبة السوائل في الجسم والجفاف.

- تناول المشروبات الكحوليّة والّتي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة بكثرة.

- الإكثار من التدخين تسبب تسارع ضربات القلب.

- وجود مشاكل في الصمّام التاجي.

- انقباض مفاجئ للبطينين السفليين.

الأعراض التي تصاحب سرعة خفقان القلب:

- الشعور بألم في الصدر تعتبر من أعراض تسارع ضربات القلب.

- ظهور اضطراباتٍ في التنفّس.

- الدوار والدوخة والإغماء.

- خفقة في الرأس.

طرق علاج تسارع ضربات القلب:

- استخدام الأدوية وقد تكون نوعاً واحداً أو أكثر من نوع منها: الأدوية، ومضادّات الكالسيوم والبوتاسيوم، والأدوية المعالجة لدقّات القلب غير المنتظمة، وأدوية تجلّط الدم.

- العمليّات غير الجراحيّة عندما لا يستجيب الشّخص للدواء مثل: الإنعاش القلبي، وجهاز الرّجفان القلبي المتنقّل والقسطرة الجراحيّة.

- اللجوء إلى العمليّات الجراحيّة عن طريق إجراء عمليّات القلب المفتوح من خلال عمل قطوع في الأذينين لعمل متاهاتٍ من الأنسجة؛ لأنّ الأنسجة لا تعمل على نقل الشّحنات الكهربائيّة ممّا يمنع دقّات القلب المتسارعة التي تؤدي إلى القلب الليفي.

أسباب خفقان القلب عند النوم:

- التوتر، والإجهاد، نتيجة التفكير العميق بمشكلة أو حادثة معيّنة.

- من أسباب خغفان القلب عند النوم الإكثار من تناول المشروبات الغنية بالكافيين، مثل القهوة والشاي، ومشروبات الطاقة، خاصّةً قبل الخلود للنوم.

- الإكثار من التدخين خلال اليوم الواحد.

- تناول حبوب معيّنة للرجيم، أو أعشاب، أو أدوية، ودون أخذ استشارة الطبيب.

- الإكثار من الوجبات الغنية بالدهون، والكربوهيدرات، وكثيرة التوابل.

- الإصابة بأمراض معيّنة، مثل مرض ارتفاع ضغط الدم، والربو، أو السعال، ومرض ارتجاع المريء، وأمراض الغدة الدرقية كفرط النشاط الدرقي، ومرض فقر الدم، وتناول الأدوية الخاصّة بهذه الأمراض، علماً أنه قد يكون لها آثار جانبية، منها خفقان القلب.

- التغيّرات الهرمونية التي تحدث لدى المرأة الحامل.

- اقتراب موعد الدورة الشهرية، وخلالها.

- الإصابة بالحمى.

- الإكثار من ممارسة التمارين الرياضية العنيفة، خاصةً قبل النوم.

- الشعور بالخوف الشديد، أو القلق، أو الهلع، أو التعرّض لضغوطات نفسية شديدة.

- نقص في كمية الأكسجين الواصلة إلى الجسم.

- ارتفاع في نسبة الكولسترول الضار في الجسم.

- وجود خلل في أحد توصيلات الشبكة الكهربائية في القلب.

- الإصابة بأمراض تصلّب الشرايين، أو أمراض قصور القلب.

- حدوث تغيرات هرمونية عند النساء بعد سنّ اليأس.

ارتفاع ضربات القلب بعد الأكل:

الكثير من الاشخاص يشكون من شعورهم بارتفاع في ضربات القلب بعد الأكل، ويحدث هذا غالباً عند تناول وجبة ثقيلة تكثُر فيها الكربوهيدرات، وقد يترافق مع الخفقان انخفاض للسكر في الدم، لهذا فإنّ العلاج في هذه الحالة يكون بإعطاء الشخص السكر للتخلص من المشكلة، وقد ترتفع ضربات القلب بعد الأكل مع بقاء السكر ضمن مستواه الطبيعي في الدم، ولوحظ أنّ الأشخاص سريعو الانفعال، والذين يعانون من القلق الدائم هم أكثر عرضة للمعاناة من هذه المشكلة، ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع هرمون الكيتوكلولامين بعد تناول الطعام، فتزداد ضربات القلب، بحيث يشعر الشخص وكأنه تعرض لنوبة من الهلع.

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