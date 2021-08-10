ما هي فوائد بذور الكرفس؟ ما هي علاقة بذور الكرفس تحسين مستويات السكر في الدم؟ ما هي القيمة الغذائية للكرفس؟ كيف نعمل عصير الكرفس؟

فوائد بذور الكرفس

فوائد بذور الكرفس تعزيز صحة العظام

تحتاج عظام الإنسان إلى مجموعة من الفيتامينات والمعادن حتى تحافظ على صلابتها وصحتها، وتحتوي بذور الكرفس على عدد كبير منها، حيث أن ملعقة واحدة من بذور الكرفس تمد الإنسان بحوالي 12% من الحصة اليومية الخاصة بالكالسيوم، وهو من المعادن الأساسية لتكوين العظام.

إلى جانب ذلك فإن هذه البذور غنية بالمنغنيز الضروري لتنشيط إنزيم معين في الجسم، والذي يعمل على إنتاج بروتين مهم لتكوين أنسجة العظام والغضاريف.

فوائد بذور الكرفس المساعدة في تكوين خلايا الدم الحمراء

يعتبر الحديد ضروريًا من أجل تكوين خلايا الدم الحمراء والتي تحمل الأكسجين من الرئتين إلى جميع أنحاء الجسم.

حيث إن ملعقة واحدة من بذور الكرفس تحتوي على 17% من الحصة اليومية الموصى بها من الحديد للنساء، و38% من الحصة للرجال.

ومن الضروري أن يترافق تناول هذه البذور مع مصادر فيتامين ج، والتي تعمل على تعزيز عملية امتصاص الحديد في الجسم.

فوائد بذور الكرفس تحسين مستويات السكر في الدم

للمغنيسيوم العديد من الوظائف المهمة في جسم الإنسان ومن بينها تنظيم مستويات السكر في الدم، والحفاظ على مستوى السكر في الجسم، هذا من شأنه أن يقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني والمضاعفات المرتبطة به أيضًا.

لحسن الحظ أن بذور الكرفس تمدك بكمية مناسبة من هذا المعدن، بالتالي هي مهمة لهذا السبب.

فوائد بذور الكرفس خصائص مضادة للبكتيريا والأكسدة

تمتاز بذور الكرفس بأنها تتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا، أي أنها تعمل على محاربتها وتحمي الجسم منها، إلى جانب ذلك تتمتع بذور الكرفس بخصائصها المضادة للأكسدة أيضًا والتي تحمي الخلايا من الضرر وتساعد في إصلاح المتضرر منها.

ينتمي الكرفس إلى عائلة معينة من الخضراوات، قد تتسبب بردود فعل تحسسية لدى البعض عند تناولها، وبعض ردود الفعل التحسسية هذه قد تكون قاتلة، ويحتوي الكرفس على كميات عالية نسبيًا من الصوديوم فساق الكرفس يحتوي على 35 غرامًا من الصوديوم تقريبًا، وهي كمية لا تعد خطيرة، ولكن تستدعي بعض الحذر.

القيمة الغذائية للكرفس

الألياف الغذائية.

الماء.

مضادات الأكسدة.

الفيتامينات والمعادن، مثل: فيتامين ك، وفيتامين أ ، وفيتامين ج ، والبوتاسيوم، وحمض الفوليك.

فوائد مغلي الكرفس

الكرفس المغلي من المشروبات الطبيعية التي تكافح نزلات البرد.

الكرفس المغلي يحسن من أداء الجهاز الهضمي بشكل عام ويعمل على حماية الجسم من عسر الهضم.

يساعد الكرفس المغلي في مشاكل احتباس السوائل ويخلص الجسم من أي سموم موجودة فيه حيث أنه مدر جيد للبول.

من فوائد الكرفس المغلي أنه علاج طبيعي ممتاز لعلاج الإمساك ويعمل على تخلص الجسم من البراز بشكل طبيعي.

الكرفس المغلي يعمل على تقليل أعراض الربو.

الكرفس المغلي يخلص الشخص من مشاكل عدم النوم لفترة طويلة والأرق.

يساعد الكرفس المغلي في تقوية عضلة القلب ويحسن من وظيفة الأوعية الدموية الموجودة في الجسم.

من فوائد الكرفس المغلي يساعد في تهدئة السعال.

يعمل الكرفس على خفض ضغط دم الجسم المرتفع.

يعتبر الكرفس مسكنًا عامًا جيدًا ضد التهاب المفاصل والروماتيزم.

أضرار بذور الكرفس

قد يُسبب ضرر لمرضى التهاب الكلى. قد تتفاعل بذور الكرفس مع الأدوية الأحرى كأدوية تخثر الدم ومدرات البول والليثيوم وأدوية الغدة الدرقية. قد يكون لدى بعض الأشخاص حساسية من بذور الكرفس لذلك يجب الانتباه إلى حدوث أي تغيرات جلدية كالاحمرار. إن بذور الكرفس غير آمنة للحوامل لما قد تسببه من انقباضات في الرحم التي قد تؤدي للإجهاض.

أضرار بذور الكرفس على الحامل

أضرار بذور الكرفس عند مرضى انخفاض ضغط الدم

من أضرار بذور الكرفس أنها من الممكن أن تجعل بشرتك شديدة الحساسية للأشعة فوق البنفسجية

إذا كنت تعاني من حساسية من حبوب لقاح فمن المحتمل أيضًا أن تكون لديك حساسية من بذور الكرفس.

تتفاعل بذور الكرفس مع عدد من الأدوية بما في ذلك الأدوية التي يتم تناولها لمنع تجلط الدم، ومدرات البول

بذور الكرفس تأثر على مرضى التهاب الكلى؛ لذا يجب على الأشخاص الذين يعانون من التهاب الكلى الحاد تجنب تناول بذور الكرفس.



طريقة عمل عصير الكرفس

مقادير عصير الكرفس

5 أعواد من الكرفس

3 حبات من الليمون

العسل الأبيض

طريقة عمل عصير الكرفس

أولاً يتم استخدام 5 أعواد من الكرفس وثلاثة حبات ليمون ولتر ماء.

ثم توضع المقادير في الخلاط الكهربائي بعد تقطيعها وتنظيفها جيدًا

ثم تُصفى حتى يتم التخلص من قشور الليمون ويتم وضعها في أكواب وتحليتها بالعسل الأبيض، وصحتين وعافية.

فوائد عصير الكرفس