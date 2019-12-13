فوائد تقشير الوجه في الشتاء وأهم الماسكات لذلك

عملية التقشير لابد منها للتخلص من مشاكل البشرة وعلاجها بشكل سريع وفعّال، واليوم سنوافيكِ بالطريقة الصحيحة لتقشير الوجه في الشتاء.

تقشير الوجه والبشرة

يعتبر تقشير البشرة من الأمور الهامة التي يجب أن تضمها كل فتاة إلى روتينها الجمالي، وذلك لأن التقشير له فوائد كثيرة للبشرة والوجه ومن أهمها تنشيط الدورة الدموية الأمر الذي ينعكس على صحة البشرة الخارجية، وبالتالي الحصول على بشرة شبه خالية من الشوائب عند الانتظام باستخدامه كل أسبوع مرتين للبشرة الدهنية ومرة واحدة للبشرة الجافة.

فوائد تقشير الوجه

يؤخر الشيخوخة وظهور التجاعيد على البشرة، حيث أنه يزيل خلايا الجلد الميتة التي تتسبب في ظهور التجاعيد مع مرور الوقت.

يوحد لون البشرة كونه يسهم في إزالة الأوساخ العالقة في البشرة.

يجعل البشرة الجافة أكثر نعومة وجمال.

يمنح البشرة الرطوبة والليونة، كما أنه يعزز امتصاص الكريمات.

يمنع تشكل خلايا الجلد الميتة على سطح البشرة، وبالتالي فتح المسامات المغلقة وتنظيفها من الزيوت والأوساخ.

يقلل من ظهور البقع الداكنة.

تهدئة الحكة التي تصيب البشرة الجافة.

يجعل البشرة أكثر حيوية ورشاقة.

ماسكات تقشير الوجه والبشرة في الشتاء

ماسك الترمس وزيت الزيتون لتقشير الوجه والبشرة

المكونات:

1 ملعقة كبيرة ترمس مطحون ناعم

1 ملعقة صغيرة زيت زيتون

طريقة التحضير والاستخدام:

اخلطي المكونات مع بعضها البعض.

افركي بشرتك بخفة بحركات دائرية.

اشطفي بشرتك بالماء الدافئ.

كرري العلاج مرة في الأسبوع.

ماسك القهوة وماء الورد لتقشير الوجه والبشرة

المكونات:

1 ملعقة كبيرة قهوة

1 ملعقة كبيرة ماء ورد

1 ملعقة صغيرة زيت لوز حلو

طريقة التحضير والاستخدام:

اخلطي المكونات سوياً حتى تختلط مع بعضها البعض.

وزعي الماسك على بشرتك، واتركيه 30 دقيقة.

اشطفي بشرتك بالماء الدافئ.

كرري العلاج مرة في الأسبوع.

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