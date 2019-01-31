أسباب تجبرك على تناول التفاح قبل النوم

يُحافظ التفاح على صحّة الفم والأسنان واللّثة

تعتبر فاكهة التفاح من الفواكه الغذائية الصحية، والتي ينصح بتناولها بشكل منتظم، وعند المواظبة على تلك العملية فإن الجسم سيعمل على تحسين مستوى عمله ونشاطه ومحاربة الأمراض دون استثناء، ومنها، أمراض الكلى، السرطان، علاج القولون، وتنظيم عمليات الأيض. هذا، ويعتبر التفاح من أفضل الخيارات التي يمكن تناولها قبل النوم .

فوائد تناول التفاح قبل النوم:

يحتوي التفاح على جميع العناصر الغذائيّة والمعادن والماء التي يمكن للجسم أن يحتاجها خلال يوم كامل، ويقلّل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، منها: حصى الكلى، والجلطات الدماغيّة حيث إنّه يعمل على تزويد الجسم بكمّيّة من الماء تكفي الجسم طوال الليل.

هذا، وأثبتت الدراسات الحديثة أنّ العطش الشديد خلال الليل يسبب الموت المفاجئ، لذا يُنصح بتناول الفاكهة المحتوية على كمّيّات من الماء قبل النوم مع شرب الماء خلال الليل وفي الصباح الباكر لإعادة التوازن للجسم بشكل سريع وممّا يفيده التفاح أيضاً أنّه:

- يعمل التفاح على فقدان الوزن بشكل واضح مع الحفاظ على جسم صحّي ومثاليّ.

- يخفّف من الشعور بالجوع في الصباح الباكر.

- يزيد من نضارة الوجه وحيويّة الجسم.

- يُساعد على النوم بشكل هادئ ومريح وخفيف.

- يُشعر بالرضا عن النفس.

- يُزيل جميع السموم الموجودة في الجسم.

- يُحافظ على صحّة الفم والأسنان واللّثة،و يُزيل رائحة الفم ويرطّبه.

- يقتل جميع البكتيريا والميكروبات الموجودة في الفم.

- يُسيطر على عمليّة نقل الدم من وإلى القلب.

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