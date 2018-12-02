فوائد تناول العسل مع الماء الدافئ

ماء العسل يساعد على التغلب على آلام وانتفاخ البطن (shutterstock.com)

في الوقت الذي تتجه فيه أنظار الكثير منا باستمرار إلى أحدث اكتشافات العلماء من معدات وأدوية لعلاج بعض الأمراض المستعصية، توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول العسل مع الماء الدافئ فقط يمكن أن يساهم في علاج الكثير من الأمراض.

خلصت دراسة حديثة إلى أن شرب كأس ماء دافئ ممزوج مع العسل يوميًاً، يُساعد على تخفيض الوزن والحماية من بعض الأمراض، وفق ما أشار إليه موقع "هايل براكسيس" الألماني نقلاً عن دراسة صادرة في مجلة "ايرانين جورنل اوف بايسك ميديكل ساينس".

فوائد العسل للبشرة والشعر

وأوضحت الدراسة أن تناول ماء العسل بشكل يومي يساعد على تخفيض الوزن، لأن هذا الخليط يمكن من الشبع ويقلل من الرغبة الشديدة في أكل الحلاوة، حيث ينصح الخبراء بتناول ماء العسل في الصباح الباكر وعلى الريق. وأشارت الدراسة إلى أن ماء العسل لديه تأثير المضادات الحيوية ويحتوي أيضا على مضادات الأكسدة، فضلاً عن العديد من الفيتامينات والمعادن والانزيمات، التي تحارب البكتيريا وبالتالي تقوية جهاز المناعة.

علاج لأوجاع الجهاز الهضمي

وأفادت الدراسة أن استعمال ماء العسل يومياً يساعد على التغلب على آلام وانتفاخ البطن، لأن هذا السائل الصحي يمتص الغازات المتواجدة في الأمعاء ويخفف من الأوجاع، مضيفة أن العسل الأسود بالخصوص يساهم في خفض الكوليسترول ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب على غرار النوبات القلبية، وأردفت الدراسة أن العسل يساعد أيضاً على التئام الجروح صعبة الشفاء، وكذلك يمكن استخدامه كقناع على الوجه للحصول على بشرة نقية.

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تحضير سهل

ويتطلب الحصول على ماء العسل اتباع وصفة بسيطة للغاية، تتمثل فقط في خلط ملعقة من العسل الصافي مع ماء دافئ، إذ يُستحب شرب هذا الخليط في الصباح الباكر على معدة فارغة، وهو ما يمكن في حال شرب العسل يومياً من الحماية ليس فقط من الأمراض بل أيضاً التمتع بمذاق لذيذ.

جدير بالذكر، أن استخدام الإنسان للعسل أول مرة من المرجح أن يكون قبل 8000 سنة، حسب ما أظهرته بعض لوحات العصر الحجري، كما أن هذا السائل يحتوي على أكثر من 200 مادة وفق ما ذكر موقع "يوسه ناشنال ليبرري اوف ميدسين" الأمريكي.

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