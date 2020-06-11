فوائد تناول الفاكهة في الصباح كوجبة فطور

الفطور الصحي يحتوي على كمية جيدة من الألياف المتوفرة في كل من الخضار والفواكه على وجه التحديد، لذلك احرصي على تناول كمية جيدة من هذه الألياف بالإضافة للحبوب الكاملة من قبيل القمح والشوفان على وجه التحديد، وتناولي منتجات الألبان منزوعة الدسم، واحرصي على تناول البيض المسلوق عوضاً عن المقلي.

تمدّ وجبة الفطور الجسم بالشحنة الأولى من الطاقة التي يحتاجها خلال ساعات النهار، كما أنه يجعل الجسم يبدأ في عملية حرق الدهون مبكراً، وبالتالي فإنه على درجة من الأهمية للراغبات بإنقاص الوزن.

يحتوي الفطور الصحي والمتكامل على حصة وفيرة من البروتينات والفيتامنيات والكالسيوم بشكل رئيس، بالإضافة للعناصر الغذائية الأخرى التي بوسعكِ استقاءها من مصادر متنوعة من قبيل الشوفان والغرانولا والكينوا وغيرها، لذلك احرصي على التوازن في وجبة الفطور ولا تفرطي في تناول شق ما دون آخر، نوّعي وغيّري من وجبات الإفطار؛ حتى لا تصابي بالضجر.

وثمة معلومات وأفكار كثيرة بوسعكِ الحصول عليها حول الفطور الصحي، الذي يناسبكِ ويناسب أطفالكِ. إليكِ بعض هذه المعلومات.

يعتمد العديد من الاشخاص على الفواكه، كوجبة فطور أو بديل عن وجبات الفطور الدسمة، بدون أن يتأكدوا من مدى صحة هذا الاختيار!

هل غالباً ما تتناول الفواكه في الصباح، لأنك لا تملك الوقت الكافي لتناول وجبة فطور متكاملة؟ العديد منا، بالرغم من أهمية وجبة الفطور، لا يقومون بتناول وجبات الفطور بشكل منتظم.

والسبب الرئيس لذلك، هو عدم وجود الوقت الكاف لتناول وجبة فطور متكاملة. ولكن اذا كنت تشعر بأن إضافة الفواكه إلى وجبة الفطور ستجعله وجبة متكاملة، فيجب أن تقرأ ما كتبته السيدة ألين كانداي، خبيرة التغذية في مستشفى بريتش كاندي.

تقول كانداي، "في الاساس، (تناول الفواكه على الفطور) سيؤثر على جسمك، فهو لن يمدك بكل الفيتامينات والمعادن التي تحتاج إليها أثناء اليوم."

من جهة أخرى، عندما تتناول وجبة فطور متكاملة، فسوف تحصل على فيتامين ج، والكالسيوم، والالياف والبروتين. وهذا سيساعدك في التحضير لكل المهام والواجبات التي ستقوم بها أثناء اليوم.

مما يقودنا إلى القول بكل ثقة بأن ثمرة فاكهة واحدة في الصباح لن توفر كل المغذيات الأساسية والمطلوبة لتشغيل جسمك بفعالية، ولن تشعرك بالشبع لموعد الوجبة التالية!

ولكن تناول ثمرة فاكهة ضمن وجبة فطور متكاملة ستساعدك على إكمال السلسلة الغذائية المطلوبة، فبالاضافة الى النشويات، والكالسيوم، والبروتين ستمدك الفاكهة بالالياف والفيتامينات الضرورية.

عندما تضيف كمية إضافية من الألياف إلى وجبة الفطور، لن تشعر بالجوع سريعًا.

عند التخطيط لعمل وجبة فطور صحية، يجب أن تتأكد من أنها متكاملة وتحتوي على كل العناصر الغذائية، عدم تناول كمية كافية من السعرات الحرارية والبروتين سيضعف جسمك وسيجعلك تشعر بالجوع اسرع. ولكن لا داع لأن يكون الفطور معقدًا، ومتنوعًا بطريقة مبالغ بها، يكفي أن تتناول شريحة خبز قمح، بيضة، أو قطعة جبن بيضاء، كوب عصير طازج برتقال، أو كوب حليب مع ثمرة فاكهة.

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