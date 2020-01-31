فوائد جمالية للبابايا

تشتمل فاكهة البابايا على الكثير من الفوائد لبشرة الوجه، مما يجعلها أحد أبرز أنواع فاكهة الجمال، حيث تمنح المرأة بشرة نقية وشابة وخالية من الشوائب.

لذلك، فإن صابونة البابايا تعدّ أحد مستحضرات العناية بالبشرة التي ستكون إضافة قيّمة الى روتين العناية بالبشرة الخاص بالمرأة. وفي هذا المقال، سنعرفك الى فوائد صابونة البابايا للوجه، وطريقة تحضيرها في المنزل بمكونات طبيعية بعيداً عن أي مواد كيماوية قاسية تدخل عادة في تركيبة الكثير من أنواع الصابون.

فوائد صابونة البابايا لبشرة الوجه

تحتوي فاكهة البابايا على الكثير من الفيتامينات والمعادن والصوديوم والمواد المغذية للبشرة، التي تمدّها بالكثير من المتطلبات التي تحتاجها. بالتالي، فإن صابونة البابايا المصنوعة بشكل أساسي من البابايا، تعد مقشراً طبيعياً فعالاً للبشرة، حيث تعمل على تقشير البشرة وتجديدها، والتخلص من خلايا الجلد الميت، مما يمنحك بشرة بيضاء نقية خالية من الشوائب. ونظراً الى غناها بالمواد المضادة للأكسدة، تعمل صابونة البابايا على تأخير علامات الشيخوخة والتجاعيد، وتساهم في إعادة النضارة والتوهج الى البشرة. كما تمنحها الترطيب اللازم لتبقى ناعمة وندية بشكل دائم. إضافة الى أنها تساهم في تغذية البشرة وتوحيد لونها، والتخلص من حب الشباب والبثور، ومعالجة لدغات الحشرات والحكة والتورم. فضلاً عن أنها تُستخدم للتخلص من البقع الداكنة والتصبغات على البشرة.

مكونات تحتاجينها لتحضير صابونة البابايا للوجه

لتحضير صابونة البابايا للوجه في المنزل، بمكونات طبيعية مئة في المئة، وبنتائج مبهرة وسريعة لبشرة الوجه، أنت تحتاجين الى ثمرة بابايا مقطعة الى قطع صغيرة. حبة من الخيار مقطعة الى شرائح صغيرة، صابونة طبيعية من دون رائحة، ملعقتين كبيرتين من النشا، ملعقة كبيرة من ماء الورد، وملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير صابونة البابايا للوجه

قومي ببرش الصابونة وإضافة ماء الورد إليها، من ثم ضعي المكونات في إناء على نار هادئة. وبواسطة ملعقة خشبية، حركي المزيج الى أن تذوب الصابونة بالكامل. بعدها، أضيفي كلاً من البابايا والخيار مع المواظبة على تحريك المزيج بشكل جيد. وبعد مرور خمس دقائق، أضيفي النشا وزيت الزيتون واستمري في التقليب الى أن يصبح المزيج متماسكاً. عندها، ارفعيه عن النار وصبيه في قوالب مخصصة للصابون. احفظي القوالب في مكان جاف وبارد الى أن يتجمد الصابون بالكامل ويصبح صالحاً للاستخدام. وواظبي بعدها، على تنظيف وجهك بصابونة البابايا مرتين في اليوم، صباحاً ومساءً.

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