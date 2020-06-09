فوائد حبوب الثوم لا تعد ولا تحصى ... تعرفي على أهمها

حبوب الثوم من أشهر الاستخدامات في وقتنا الحاضر للعديد من المجالات الغذائية والصحية والجمالية، وذلك بفضل تركيبتها الفريدة الغنيّة بالعناصر الطبيعيّة والمعدنيّة والفيتامينات الأساسية لصحة الجسم حيث تعد علاجاً فعالاً للعديد من الأمراض والمشكلات الصحيّة والجماليّة، فضلاً عن كونها عاملاً وقائياً للعديد منها، وتدخل بالإضافة إلى ذلك كعنصر أساسي في تحضير وإعداد معظم الأطباق الغذائية.

وكما وتدخل في الوصفات والخلطات الطبيعيّة الخاصّة بالجمال والتنحيف وغيرها، وفي هذا المقال سنتحدث عن فوائد حبوب الثوم:

1- من فوائد حبوب الثوم أنها تساعد على علاج مشاكل الكوليسترول المرتفع، حيث تخفض من معدّل الكولسترول الضار في الجسم، مما يقي من الأمراض الخطيرة، على رأسها كل من أمراض القلب والشرايين والأوعية الدمويّة، والتي تشكل تهديداً حقيقياً على حياة الإنسان، بما فيها مرض الربو.

2- تعالج مشاكل الجهاز التنفسيّ المختلفة، بما فيها الربو، والسعال، والنزلات الشعبيّة، والبرد، والإنفلونزا، حيث تعتبر منقياً للقصبات والشعب الهوائية، كما تعدّ طاردة للبلغم وتقضي على التهاب الحلق.

3- من فوائد حبوب الثوم أنها تنظم من مستوى السكر في الدم، مما يقي من العديد من الأمراض الناتجة عن ارتفاعه أو انخفاضه، كما وتساعد إلى حدّ كبير على تقوية الجهاز المناعي في الجسم.

4- تحارب كافة مشاكل البشرة على رأسها الحبوب والندوب والبثور، وخاصة حب الشباب، حيث تعد مطهراً من الميكروبات والجراثيم، كما تساعد على تصفية لونها وتعيد نضارتها وإشراقتها الطبيعية وتحافظ على حيويتها، ممّا يجعله يدخل كمركب أساسي في العديد من الخلطات والوصفات الطبيعية الخاصة بالعناية بالبشرة.

5- تحتوي على نسبة عالية من المواد الكبريتية، وبالتالي تقي من كافة أنواع السرطان والخلايا السرطانيّة المسبّبة لها، بما في ذلك سرطان المريء، والمعدة، والقولون وغيره.

6- تساعد حبوب الثوم على تنظيم ضغط الدم، وعلى خفضه في حالات ارتفاعه، ممّا يقي من كافّة المضاعفات والأمراض المرافقة لذلك.

7- تنظم مستويات السكر في الدم، وتزيد من إفراز الإنسولين مما يجعله مفيداً جداً لمرضى السكري، لهذا يوصى بأخذ قرص أو قرصين من الكبسولات بشكل يومي.

8- تعتبرحبوب الثوم مفيد جداً لتغذية بصيلات وجذور الشعر، مما يقي من المشكلات المرافقة لذلك بما فيها التساقط والتقصف والتكسّر، وضعف وانعدام الكثافة.

9- حبوب الثوم مفيدة جداً لمقاومة الالتهابات المختلفة، بما فيها التهابات الأذن، ممّا يجعلها مضاداً حيوياً طبيعياً للجسم.

10- حبوب الثوم مفيدة جداً للتنحيف والتخلص من الوزن الزائد والدهون المتراكمة في مناطق مختلفة من الجسم، حيث تخفّض بشكل كبير جداً من مستويات الدهون الثلاثية في الدم.

ماذا يحصل عند تناول حبوب الثوم على الريق؟

- يعمل الثوم كمنبه معوي يطهر المعدة ويفتح الشهية.

- تخليص الجسم من السموم و تخليص الامعاء من الرواسب.

- يعمل على وقف الاسهال.

- مفيد في التخلص من حصى الكلى. مفيد في علاج أنواع الربو والحكة.

- يدخل في علاج أمراض الجهاز التنفسي كالسعال الديكي.

- يفيد في علاج تصلب الشرايين والسكري.

فوائد حبوب الثوم للتنحيف:

تساعد حبوب الثوم على حرق الدهون المخزنة والمتراكمة في جميع أنحاء الجسم، وبالتالي تنقص الوزن الزائد بشكل فعال، حيث يساهم تناول حبة من الثوم على الريق يومياً في إذابة الدهون المتراكمة في منطقة الكرش، والدهون الموجودة في الجسم مع مراعاة اتباع حمية غذائية مناسبة، بالإضافة إلى ممارسة تمارين رياضية، كما تخفض نسبة الكولسترول في الدم التي تعتبر عنصراً أساسياً يساعد على السمنة، وتخفض مستوى ضغط الدم، مما يؤدي إلى ارتخاء الأوعية الدموية، كما أنّها فعالة للتخلص من كلّ الأمراض المرتبطة بالسمنة، وتنظم مستوى السكر بالدم التي تؤثر في مستوى سكر الجلوكوز، والدهون الثلاثية المرتبطة جميعها بالسمنة وزيادة الوزن، لكن يجب استشارة الطبيب قبل أخذ كبسولات الثوم فهي تتفاعل مع بعض الأدوية.

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