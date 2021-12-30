البطاطا الحلوة هي وجبة خفيفة تمدك الجسم بالطاقة وتعزز المناعة وتحافظ على صحة القلب والشرايين، وتعد البطاطا الحلوة مصدر غني للعديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة القوية بالإضافة إلى الألياف.

القيمة الغذائية للبطاطا الحلوة

مصادر فيتامين أ ومضاد الأكسدة بيتا كاروتين، بالإضافة إلى العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية مثل: حمض البانتوثينيك (فيتامين ب5)، والبيريدوكسين (فيتامين ب6)، والثيامين (فيتامين ب1)، وغيرها الكثير.

ما الفرق بين البطاطا الحلوة والبطاطا العادية؟

البطاطا الحلوة تحتويعلى نسبة أعلى من المغذيات من البطاطا العادية، تحتوي على 90 سعرة حرارية، غرامين من البروتين، 21 غرام من النشويات و3 غرامات من الألياف الغذائية، أما 100 غرام من البطاطا العادية تحتوي على 92 سعرة حرارية، غرامين من البروتين، 21 غرام من النشويات وغرامين من الألياف الغذائية.

فوائد البطاطا الحلوة لعلاج الامساك

تساهم البطاطا الحلوة في تقوية عملية الهضم.

تناول البطاطا الحلوة يلين المعدة ويقي من الإمساك.

فوائد البطاطا الحلوة لعلاج الامساك أنها تقي من التوتر الذي قد يضر الجهاز الهضمي و الإخراجي.

تعالج البطاطا الحلوة اضطرابات الهضم وتخفف من الغازات وتقلصات المعدة.

فوائد البطاطا الحلوة لعلاج الامساك أنها غنية بالألياف التي تقي من الإمساك.

تعزز البطاطا الحلوة صحة الجهاز الهضمي وعملية الهضم و الإخراج .

البطاطا الحلوة غنية بالفيتامينات المهمة لصحة الجهاز الهضمي.

تحسن البطاطا الحلوة من امتصاص المواد الغذائية في الجسم.

البطاطا الحلوة تقي من مشاكل العملية الإخراجية.

البطاطا الحلوة والامساك للرضع

البطاطا الحلوة هي مصدر جيد للألياف، و100 جرام من البطاطا الحلوة توفر نحو ثلاثة جرامات من الألياف، والتي يمكن أن تساعد في علاج الإمساك للأطفال الرضع والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي لدى الطفل.

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