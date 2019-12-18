الزعتر من أشهر الأعشاب الطبية يتميز برائحته العطريّة القويّة وطعمه اللاذع، يحتوي على نسبةٍ وافرةٍ من العناصر، والمركبات، والفيتامينات، ومضادات الأكسدة، والزيوت العطريّة، المفيدة للجسم، ولنمو الخلايا بشكلٍ سليمٍ.

يتميز الزعتر البري العطري بفوائده العديدة للصحة ويُستخلص زيت الزعتر من الأوراق الخضراء، ويُستخدم كنوعٍ من أنواع العلاج الطبيعي لتهدئة السعال، ووفقاً لإحدى الدراسات تبين أنّ مزج أوراق الزعتر مع أوراق اللبلاب يُخفف التهاب القصبات، والشعب الهوائية الحاد، ويُخفف من السعال والأعراض المرافقة له، فضلاً على أنّ شاي الزعتر يُعزز مناعة الجسم ويُقويها.

كما أنّ شرب شاي الزعتر مفيداً أيضاً في تهدئة التهاب الحلق وتخفيف السعال، لكونه عشبةً برية غنية بالفيتامينات، والمعادن، كفيتامين سي، وفيتامين أ،والنحاس، والحديد، والمنجنيز، وتعتبر عشبة الزعتر غنيةً بالألياف، كما أنّه يمنح الشعور بالدفء، ويحافظ على الصحة العامة للجسم.

فوائد شرب الزعتر

1- يعالج اضطرابات الجهاز التنفسيّ، مثل: السعال، والتهاب الشعب الهوائيّة، والرئتين، والربو.

2- يطرد البلغم.

3- يهدئ الشعب الهوائيّة، ويسهّل خروج المخاط الشعبيّ منها.

4- يقوّي الجهاز المناعيّ في الجسم؛ لاحتوائه على نسبةٍ وافرة من فيتامين (C).

5- يقوّي عضلات القلب، ويمنع تصلب الشرايين.

6- يقّوي عضلات الجسم، ويعالج التهاب المفاصل.

7- ينقّي الدم من السموم.

8- يسكّن الآلام.

9- يطهّر الجسم، ويطرد الطفيليات، ويقتل الميكروبات.

10- ينشّط الدورة الدمويّة في الجسم.

11- يمنع التهاب المسالك البوليّة.

12- يخفض الكولسترول.

13- يعالج المغص الكلويّ.

14- ينظّم عملية الهضم، ويسهّل عملية امتصاص المواد الغذائيّة، ويطرد الغازات من المعدة، ممّا يخلّص الجسم من الانتفاخ.

15- يعالج حالات الإسهال.

16- ينشّط الذاكرة.

17- يعالج التهاب اللثة، ويخفّف آلام الأسنان، ويقي من التسوس.

18- يعالج التهاب الحلق، والحنجرة، واللوزتين.

19- يخفض الحرارة المرتفعة، حيث يحفز الجسم على التعرق.

20- يفتّت الحصى، ويمنع تشكلها، ويدرّ البول، والحيض.

21- يخفّض ضغط الدم، وينظّم معدل نبضات القلب.

22- ينظّم مستوى السكر في الدم.

23- يحارب الأنيميا، ويعوّض نقص الحديد في الجسم؛ لاحتوائه على نسبةٍ وافرةٍ من الحديد.

24- يذيب الدهون الزائدة والمتراكمة، ويخفّف الوزن.

25- يمنع نمو، وانتشار الخلايا السرطانيّة؛ لاحتوائه على نسبةٍ عاليةٍ من مضادات الأكسدة.

26- ينشط فروة الرأس، ويغذي البصيلات، ويخفّف تساقط الشعر، ويزيد من كثافته، ويعالج القشرة.

27- يعالج الأمراض الجلدية، مثل الأكزيما والصدفية، ويتخلّص من الثآليل.

28- ينشط النظر، ويمنع جفاف العينين، وإصابتهما بالمياه الزرقاء.

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