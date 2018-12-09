فوائد زيت الجزر لصحة الجسم والبشرة والشعر

فوائد زيت الجزر للبشرة :

فوائد الجزر للبشرة بكل أنواعها

– يساعد زيت الجزر في علاج الدمامل، والتهابات الجلد المختلفة.

– يعمل على التخلص من علامات التقدم بالسن، حيث يعمل على تجديد وتنشيط خلايا البشرة، ويعمل على ترطيبها بصورة مثالية.

– استخدامه يمنح البشرة نقاءً ، ويجعلها أكثر إشراقاً.

– يساعد في حماية البشرة من اضرار أشعة الشمس الضارة ، ويقي من الإصابة بسرطان الجلد.

– يعمل على إزالة البقع الداكنة، وتوحيد لون البشرة.

– يستخدم لعلاج التشققات التي تنتج بفعل تغيرات الطقس، ودرجات الحرارة.

– يتناسب زيت الجزر مع جميع أنواع البشرة، ولا يتسبب في أي حساسية لأي نوع من أنواع البشرة بما فيها البشرة الحساسة.

فوائد زيت الجزر للشعر:

يستخدم زيت الجزر على الشعر بصورة يومية كحمام زيت، للحصول على شعر صحي، لامع، وناعم، وكثيف، ويساعد في التخلص من مشكلة تساقط الشعر.

فوائد زيت الجزر للجسم:

– يشتهر الجزر بفوائده العظيمة للنظر، فيعمل على تقوية النظر ، ويرجع ذلك لاحتوائه على مادة البيتاكاروتين المعزز الرئيسي لتكوين فيتامين A.

– يحتوي زيت الجزر على نسبة عالية من الأملاح المعدنية الضرورية لصحة الإنسان.

– يستخدم كعلاج مساعد في حالات الأنيميا ،حيث يعمل على زيادة تكوين كرات الدم الحمراء.

– يساعد في الحفاظ على صحة الكبد ، عن طريق تحسين وظائفه، ويعمل كمضاد لالتهابات المرارة والقولون، والجهاز الهضمي .

– يستخدم كمهدئ موضعي لآلام الطمث عند النساء.

– قد يساعد في التخلص من حصوات الكلى.

– ينصح به السيدات في مرحلة الرضاعة ، حيث يزيد من إفراز اللبن.

كريم الجزر لبشرة أكثر شبابًا ونضارة

طرق استخدام زيت الجزر:

– يضاف إلى الطعام ، وقد يتم إضافته للسلطات المختلفة، ويفضل استخدامه مع الصلصات، فيضفي عليها طعماً مميزاً.

– يستخدم في صنع العطور عند خلطته بزيوت مختلفة.

– يستخدم في جلسات التدليك، والمساج، حيث يعمل على تخفيف آلام العضلات.

– يستخدم كغسول للبشرة، لترطيبها وتنقيتها.

طريقة الحصول على زيت الجزر:

– يستخرج زيت الجزر من ثمار الجزر المجففة، ويمكن الحصول عليه جاهزاً من محلات بيع الزيوت المتخصصة، أو من محلات العطارة. ونستطيع صنع زيت الجزر بكل سهولة منزلياً، حيث نقوم بإحضار كوب من زيت جوز الهند، ونقوم ببشر ثمرة من الجزر كبيرة الحجم، ونقوم بوضعها على مناشف ورقية لتسهيل امتصاص الماء منها.

ونتأكد من التخلص من الماء الزائد عن طريق الضغط عليها بالمناشف الورقية، ثم نضيف الجزر المجفف لزيت جوز الهند، ونقوم بوضعهم في حمام من الماء الساخن لمدة ساعتين، ثم نقوم بعصرة وتصفيته بقماشة من القطن للتخلص من الشوائب، ويمكن استبدال زيت جوز الهند بأي نوع من الزيوت المفضلة، والمفيدة للبشرة.

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