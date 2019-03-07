تعرف على فوائد أوراق الجزر

تحتوى أوراق الجزر على ستة مرات أكثر لفيتامين C من جذورها



أوراق الجزر قد يكون لها طعم مرير قليلاً، لكن لها فوائد صحية، حيث يمكننا إضافتها إلى الحساء والسلطات.

ومن فوائد أوراق الجزر الخضراء أنها مليئة بالكلوروفيل الذى يعمل بمثابة مطهر للكبد والجسم بأكمله، ووفقاً لبعض الأبحاث، قد ثبت أنها يمكن أن تساعد فى الوقاية من السرطان ونمو الأورام، لأنها غنية بالمواد المضادة للاكسدة.

كما أن أوراق الجزر الخضراء تحتوى على العديد من الفيتامينات والمعادن، وتحتوى على مزيد من فيتامين C أكثر من أي خضار آخر، وهو فيتامين مهم جداً حيث إنه يساعد على استعادة الأنسجة عند الإصابة بالجروح والكدمات.

وتحتوى أوراق الجزر على ستة مرات أكثر لفيتامين C من جذورها، لكنها تحتوى أيضا على الكثير من البوتاسيوم، والتى تعتبر مفيدة جداً بالنسبة لنظام القلب والأوعية الدموية.

وأوراق الجزر لا تعتبر سامة كما يعتقد البعض، ولكنها تحتوى على “Furocoumarines”، وهى المادة التى يمكن أن تسبب رد فعل حساسية خفيف فى بعض الناس.

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