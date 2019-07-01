فوائد زيت الزيتون العلاجية والجمالية للبشرة ليلاً 

يحتوي زيت الزيتون على الكثير من العناصر الغذائية المُهمة لصحة الإنسان، والتي يتمّ الاستفادة منها عن طريق استخدامه في إعداد المأكولات المُختلفة، أو وضعه مباشرة على البشرة في الليل قبل الخلود للنوم للاستفادة من خواصه وفوائده العلاجية والجمالية بقدر الإمكان، ومن فوائده:

1- الحصول على بشرة شبابية:

إن له القدرة على مُكافحة الشيخوخة وتجديد خلايا البشرة باستمرار، بالإضافة إلى قُدرته على مُعالجة بعض الأمراض الجلدية كالصدفية والإكزيما والالتهابات الميكروبية؛ لاحتوائه على فيتامين E، ومادة الكلوروفيل.

2- إزالة المكياج:

يُعتبر من المُرطبات الفعالة للبشرة، لذلك فهو يُعتبر من أفضل الزيوت لإزالة المكياج بكُل سهولة، عن طريق وضعه على قطعة من القُطن النظيف ومسح المكياج به.

3- تهدئة التهابات الوجه:

فهو يحتوي على مُضاداتٍ لعلاج الالتهابات، لذلك هو يُعتبر فعالاً لتهدئة الالتهابات الناتجة من التعرُض لأشعة الشمس المُباشرة لساعاتٍ طويلة، ويتمّ استخدامه لهذه الغاية عن طريق خلط زيت ورق الشاي مع زيت الزيتون ودهن البشرة بهِ.

4- تنظيف الوجه:

يُعتبر فعالاً لتنظيف بشرة الوجه ويتمّ استخدامه لهذه الغاية عن طريق خلط ملعقةٍ منه مع العسل الطبيعي، وبيضة مخفوقة، ثم ّوضع الخليط على الوجه مدّة 15 دقيقة تقريباً، وبعدها غسل الوجه باستخدام الماء الدافئ.

5- إزالة الهالات السوداء والتجاعيد:

يُعتبر مُفيداً في إزالة وعلاج مشكلة الهالات السوداء والتجاعيد الموجودة حول العينين؛ لاحتوائه على نسبةٍ كبيرة من الفيتامينات المُفيدة للبشرة، ويجب استخدامه بشكلٍ يومي لتظهر نتائجهُ الإيجابية لهذه الغاية عن طريق وضعه على قطنة صغيرة ومسح منطقة العينين بها قبل النوم، وغسل الوجه في الصباح الباكر.

6- ترطيب البشرة:

إن من أهمّ الفوائد التي يُقدمها للبشرة هي الترطيب والحماية من الجفاف؛ لأنّهُ غنيٌ بفيتامينات عديدة مثل فيتامين أ، وفيتامين هـ، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة.

7- إزالة الخلايا الميتة:

يُمكن أن يُستخدم كمُقشرٍ للبشرة عند خلطه بالقليل من ملح البحر وتدليك البشرة به، وذلك لقُدرته على إزالة خلايا الجلد الميتة والتخلص منها، وبهذه الطريقة تُصبح البشرة ناعمةً أيضاً وخالية من القشور والبُقع الداكنة.

8- تقليل ظهور حب الشباب:

فهو يتخلّص من بعض أنواع حب الشباب، وذلك عند خلطه مع الملح وتدليك البشرة به في الليل، فبهذه الطريقة يتمّ التخلُص من الأوساخ والخلايا الميتة التي تسُد المسام وتؤدي إلى ظهور الحبوب على البشرة.

المزيد من صحة وجمال:

ماسكات الزبادي لوجه أكثرا إشراقًا!

جميلة البوابة: فوائد قشر القهوة للبشرة

6 إجراءات لحماية البشرة في الصيف