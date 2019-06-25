6 إجراءات لحماية البشرة في الصيف 

الخروج تحت أشعة الشمس في فصل الصيف يُعرّض البشرة إلى ضغوطات كبيرة ، حيث إنّ أضرار الشمس على البشرة تُؤدّي إلى ظهور التجاعيد المبكرة، والعلامات الدّاكنة، وقد تُؤدّي إلى سرطان الجلد مع مرور الوقت، لذلك يجب حماية البشرة باتباع نظامٍ صحي للبشرة، يجعل الاستمتاع في فصل الصيف ممكنناً وفي ذات الوقت يحمي البشرة من التلف على المدى الطّويل.

وفي هذا المقال نقدم لكم أهم الإجراءات لحماية البشرة في الصيف:

1- عدم التعرض إلى أشعة الشمس بين الساعة العاشرة صباحاً، والساعة الثالثة مساءً، وفي بعض المناطق القريبة من خط الاستواء بين الساعة الحادية عشرة صباحاً إلى الساعة الرابعة مساءً؛ لأنّ الأشعة فوق البنفسجيّة أكثر حدّة في تلك الأوقات.

2- ارتداء الملابس فوق الجلد لحمايته واختيار الملابس ذات الأقمشة الخفيفة، والألوان العاكسة، مثل اللون الأصفر أو الأبيض، ولا تُسبّب الحكّة، كما لا تُسبّب زيادة حرارة الجسم.

3- ارتداء القبعات ذات الحواف الواسعة (حوافها تصل إلى 7.5 سنتيمتر)؛ لحماية الرّأس، والوجه، والرّقبة، من أشعة الشّمس.

4- ارتداء النظارات الشمسية لحماية البشرة حول العينين من الشّمس مع الأخذ بعين الاعتبار اختيار نظارات قويّة الحماية من الأشعة فوق البنفسجيّة.

5- عدم أخذ حمامات الشمس أو استخدام أسرة الاسمرار؛ لأنّها تزيد من عمر البشرة، حيث إنّها تُجفّف البشرة وتُسبّب التجاعيد، بالإضافة إلى أنّها تزيد من فُرص الإصابة بسرطان الجلد، وفي حال الرغبة بتسمير البشرة يمكن استخدام البرونزر المعدني أو منتجات الاسمرار الأخرى، مع الحرص على استخدام المنتجات الآمنة منها؛ لأنّ بعضاً من منتجات الاسمرار تحتوي على الكثير من المواد الكيميائيّة الضارة.

6- الاستحمام باستخدام الصابون والشامبو بعد السباحة في المياه التي تحتوي على الكلور، أو في المياه الطبيعية.

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