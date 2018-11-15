فوائد زيت الزيتون للإمساك

يتم علاج الإمساك عن طريق تناول ملعقة من زيت الزيتون صباحاً على الريق

يعتبر زيت الزيتون مليّناً للأمعاء وذلك لاحتوائه على الدهون الأحادية غير المشبعة، وبعض الفيتامينات مثل فيتامين أ، ك، د، ه، التي تعمل كمضادات الأكسدة في جسم الإنسان، حيث بينت الدراسات الحديثة قدرة زيت الزيتون على قتل الخلايا السرطانية في الجسم؛ وذلك لوجود مواد كميائية نباتية فيه.

ويتم علاج الإمساك عن طريق تناول ملعقة من زيت الزيتون صباحاً على الريق، وفي المساء قبل تناول وجبة العشاء، كما يمكن مزج زيت الزيتون مع القليل من عصير الليمون، حيث يعمل عصير الليمون أيضًا كمساعد طبيعي لعلاج الإمساك.

كما يمكن إضافة زيت الزيتون لبعض أنواع الأطعمة ليساعد في علاج الإمساك، حيث يمكن إضافته إلى السلطات مثلاً، كما يمكن استخدام زيت الزيتون لعلاج الإمساك لدى الرضع، وذلك عن طريق إعطائهم بضع نقاط فقط من زيت الزيتون، ولكن الاستعمال المفرط لزيت الزينون يسبب الإسهال.

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