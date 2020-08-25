فوائد زيت القرع للشعر 

القرع يحتوي على العديد من المركّبات المفيدة والفيتامينات والمعادن المختلفة، كما ويحتوي زيت القرع على مجموعة من الأحماض الدّهنيّة ذات الأهمية البيولوجيّة، كما يمكن الحصول على زيت القرع عبر استخلاصه من بذور نبات القرع.

يعتبر زيت بذور القرع أحد أشهر الزيوت المستهلكة على نطاق واسع، نظرًا لاحتوائه على المركبات النشطة بيولوجيا ذات الخصائص المثيرة للاهتمام مثل الكاروتينات والتوكوفيرول والأستيرول.

وتساهم بذور القرع أيضاً في التخفيف من ارتفاع ضغط الدم والسكري والسرطان ويظهر أيضاً خصائص مضادة للالتهاب وللبكتيريا والأكسدة.

فوائد زيت القرع للصحة والشعر:

1- يعمل على تخفيف الالتهاب، ويساعد في خفض مستوى السّكّر في الدّم لدى مرضى السّكّري.

2- خفض قراءات ضغط الدّم والوقاية من الإصابة بأمراض القلب المختلفة.

3- يسهم في علاج مشاكل البروستات والحفاظ على صحّتها وحمايتها.

4- علاج الاضطّرابات والمشاكل البوليّة؛ وخاصةً فرط نشاط المثانة.

5- تقليل خطر الإصابة بمرض السّرطان.

6- يسهم في التخفيف من الاكتئاب والحفاظ على الصّحّة العقليّة.

7- يعمل على علاج مشكلة تساقط الشّعر ومشكلة الصّلع عند الرّجال من خلال عمله على زيادة نمو الشّعر وزيادة درجة كثافته.

8- يعمل على الوقاية من حدوث مشكلة تساقط الشّعر.

9- زيت القرع غني بمركّب الفيتوستيرول، ويعمل الفيتوستيرول على منع الإنزيمات والهرمونات الموجودة في فروة الرأس التي تتسبّب في تساقط الشّعر.

كيفية استخدام زيت القرع للشعر

1- يمكن أن يباع زيت القرع على صورة مكمّلات زيت القرع، بحيث يتواجد على شكل كبسولات زيتيّة جيلاتينيّة، يمكن أن يتم أخذها عبر الفم.

2- يمكن أن يستخدم زيت القرع من خلال أن يتم شرب ملعقة صغيرة أو كبيرة ثلاث مرّات يوميًّا من زيت القرع للحصول على فوائده للصّحّة والشّعر، ولكن يجب تجنّب تخزينه في درجات الحرارة المرتفعة.

3- يمكن أن يستخدم زيت القرع موضعيًّا على الشّعر مباشرة من خلال القيام باتّباع الخطوات الآتية:

- يجب القيام بغسل الشّعر بالماء والشامبو جيّدًا.

- تسخين زيت القرع على النّار لجعله دافئًا، مع تجنّب رفع حرارته كثيرًا.

- القيام بوضع زيت القرع الدّافئ على الشّعر الرّطب، وتدليك فروة الرّأس بزيت القرع جيّدًا لعدّة دقائق.

- يجب إبقاء زيت القرع على الشّعر لمدّة عشرين دقيقة للحصول على فوائده.

- بعدها يتم غسل الشّعر جيّدًا لإزالة زيت القرع عنه.

- يمكن تكرار استخدام زيت القرع على الشّعر مرّة واحدة أسبوعيًّا أو شهريًّا، وليس أكثر من ذلك؛ لكي لا يصبح الشّعر زيتيًّا.

محاذير استخدام زيت بذور القرع

- يمتلك زيت بذور القرع درجة احتراق تبلغ 160 درجة مئوية، لذلك ينبغي تجنب استخدامه في عمليات القلي.

- الاحتفاظ بالزيت في خزان باردة بعيدة عن أشعة الشمس وينصح الاحتفاظ به في الثلاجة عند فتحه.

- يمكن أن يبقى صالح للاستخدام لمدة سنتين تقريبا عند حفظه بالطرق الصحيحة

- يعتبر تناول زيت بذور القرع امنا عند الجميع عند استهلاكه بنسب مناسبة

- على المرضعات والحوامل عدم استهلاك كميات كبيرة منه لعدم وجود أي أدلة تشير إلى سلامة استخدامه.

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