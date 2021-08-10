فوائد زيت اليقطين للعضو الذكري متعددة، إذ إن محتوى زيت القرع العالي من الفوسفور والمغنيسيوم والزنك هو الذي يفيد العضو الذكري. يساعد المغنيسيوم والزنك معًا على زيادة هرمون التستوستيرون وبالتالي الحيوانات المنوية، وتشتهر بذور القرع بمحتواها العالي من الزنك. بالنسبة للرجال، توجد أعلى تركيزات الزنك في الجسم في العضو الذكري.

ومن فوائد زيت بذور اليقطين أنه يعزز صحة القلب من خلال تخفيض مستوى كولسترول الدم وخفض مستوى ضغط الدم، ويساهم زيت بذور اليقطين في نمو الشعر المتساقط وخاصة في حالات الصلع الوراثي لدى الرجال، أيضاً زيت بذور اليقطين يدعم صحة الجهاز المناعي، ويقوي الوظيفة الذهنية ويحسن المزاج ويقلل من أعراض الاكتئاب.

زيت اليقطين أحد أشهر الزيوت المستهلكة على نطاق واسع نظرًا لاحتوائه على المركبات النشطة بيولوجيًا ذات الخصائص المثيرة للاهتمام، مثل: الكاروتينات، والتوكوفيرول، والأستيرول.

فوائد بذور اليقطين

تحتوي بذور القرع على مادة التربتوفان التي تتحول الى مادة السيروتونين المسئولة عن تحسين الحالة المزاجية ومحاربة الاكتئاب.

مادة الغلوتامات الموجودة في بذور القرع ضرورية لتخليق الناقلات الكيميائية العصبية المسئولة عن مكافحة الإجهاد وتخفيف القلق.

فوائد زيت القرع

تحسين الصحة العقلية

يساعد على نمو الشعر

تعزيز صحة القلب

تعزيز صحة البروستاتا

انقطاع الطمث

فوائد بذور اليقطين