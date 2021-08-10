فوائد زيت اليقطين للعضو الذكري متعددة، إذ إن محتوى زيت القرع العالي من الفوسفور والمغنيسيوم والزنك هو الذي يفيد العضو الذكري. يساعد المغنيسيوم والزنك معًا على زيادة هرمون التستوستيرون وبالتالي الحيوانات المنوية، وتشتهر بذور القرع بمحتواها العالي من الزنك. بالنسبة للرجال، توجد أعلى تركيزات الزنك في الجسم في العضو الذكري.
ومن فوائد زيت بذور اليقطين أنه يعزز صحة القلب من خلال تخفيض مستوى كولسترول الدم وخفض مستوى ضغط الدم، ويساهم زيت بذور اليقطين في نمو الشعر المتساقط وخاصة في حالات الصلع الوراثي لدى الرجال، أيضاً زيت بذور اليقطين يدعم صحة الجهاز المناعي، ويقوي الوظيفة الذهنية ويحسن المزاج ويقلل من أعراض الاكتئاب.
زيت اليقطين أحد أشهر الزيوت المستهلكة على نطاق واسع نظرًا لاحتوائه على المركبات النشطة بيولوجيًا ذات الخصائص المثيرة للاهتمام، مثل: الكاروتينات، والتوكوفيرول، والأستيرول.
فوائد بذور اليقطين
تحتوي بذور القرع على مادة التربتوفان التي تتحول الى مادة السيروتونين المسئولة عن تحسين الحالة المزاجية ومحاربة الاكتئاب.
مادة الغلوتامات الموجودة في بذور القرع ضرورية لتخليق الناقلات الكيميائية العصبية المسئولة عن مكافحة الإجهاد وتخفيف القلق.
فوائد زيت القرع
- تحسين الصحة العقلية
- يساعد على نمو الشعر
- تعزيز صحة القلب
- تعزيز صحة البروستاتا
- انقطاع الطمث
فوائد بذور اليقطين
- بذور القرع غنية بالزنك الذي يعزز وظيفة المناعة ويحارب مرض هشاشة العظام بالإضافة الى المساعدة في علاج حب الشباب.
- تساعد بذور القرع الغنية بمادة فيتوسترولس، مركبات كيميائية نباتية، على تقليل الكولسترول السيئ ورفع الكولسترول الجيد كما انها أحد المواد الفعالة في مكافحة السرطان.
- تحتوي بذور القرع العسلي على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة التي تعمل على مكافحة الشيخوخة وحماية الجسم من تأثير الجزيئات الحرة، وأهم مضادات الأكسدة الموجودة في بذور القرع هي: فيتامين E: ويتواجد في بذور القرع بأكثر من صورة بعضها أكثر فائدة من فيتامين E نفسه، بالاضافة الى الزنك والمنجنيز: وهما من المعادن المضادة للأكسدة.
- تساعد بذور القرع العسلي في تنظيم الأنسولين، كما يحتوي على مواد تعمل على حماية الكلى لدى مرض السكر.
- المواد المضادة للأكسدة الموجودة في بذور القرع تعمل على الوقاية من سرطان الثدي وسرطان البروستاتا.
- والجدير بالذكر، أن تناول بذور اليقطين ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي وبالأخص لدى النساء بعد وصولهن سن اليأس، في حين وجدت دراسات علمية مختلفة أن هذه البذور تساهم في خفض خطر الإصابة بكل من سرطان المعدة والرئة والبروستاتا والقولون.
- ومن الممكن أن يعود ذلك إلى أن قشور بذور اليقطين تلعب دورًا في الحفاظ على سلامة وصحة الخلايا في الجسم، وتساعد بذور اليقطين في التقليل من الأعراض المرافقة لتضخم البروستاتا الحميد (BPH)، والذي يسبب مشاكل في التبول.
- إذ كشفت بعض الدراسات التي تمت على الإنسان، إن الأشخاص الذين يتناولون بذور اليقطين انخفض لديهم الأعراض سابقة الذكر وساعدت في تحسين جودة حياة المرضى، ومن الممكن أن تساعد هذه البذور في علاج مشكلة فرط نشاط المثانة أيضًا.
- وتعتبر بذور اليقطين غنية بالمغنيسيوم والزنك والدهون الصحية، وتمتاز بخصائصها المضادة للأكسدة، هذا يعني أنها مهمة ومفيدة جدًا لصحة القلب.
- فبذور اليقطين تساهم في خفض مستويات ضغط الدم المرتفعة والكوليسترول، وهما من عوامل الإصابة بأمراض القلب.
- فأكسيد النيتريك يساعد على توسيع الأوعية الدموية، مما يحسن من تدفق الدم فيها ويقلل من خطر تراكم الصفيحات في الشرايين.
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