فوائد زيت بذور الجزر الأساسي

زيت بذور الجزر هو نوع من الزيت الأساسي، يتم استخراجه عن طريق التقطير بالبخار، ويُطلق على هذا النبات المزهر، المعروف بأزهاره البيضاء وجذوره المعطرة بالجزر البري.

ويتم الخلط أحيانًا بين زيت بذور الجزر وزيت الجزر المصنوع من مزيج من جذور الجزر المسحوقة والمغمورة في زيت حامل، مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، ومع ذلك، فإن زيت الجزر ليس زيتًا أساسيًا، بل إنه زيت نباتي.

والنوع الثالث من الزيت، زيت بذور الجزر المضغوط على البارد، حيث يتم ضغطه على البارد من بذور الجزر وهو أيضًا ليس زيتًا أساسيًا، ويتم استخدامه في مستحضرات التجميل لخصائص مكافحة الشيخوخة في العناية بالبشرة.

وأظهر زيت بذور الجزر العطري خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات ومضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، وما لا يحتوي عليه هو الفيتامينات والمغذيات التي يوفرها الجزر، لأنه لا ينبغي تناوله داخليًا.

ومثل الزيوت الأساسية الأخرى، لا يُقصد بزيت بذور الجزر تناوله، حيث بهذه الطريقة، يختلف عن زيت الجزر، وهو زيت نباتي يستخدم غالبًا في الطهي.

منافع واستخدامات زيت بذور الجزر

عندما تخلط زيت بذور الجزر العطري مع زيت حامل، يمكنك وضعه على بشرتك، حيث تشير العديد من الدراسات المختبرية والأدلة القصصية إلى أن زيت بذور الجزر العطري له عدد من الخصائص التي قد تكون مفيدة عند استخدامها بهذه الطريقة.

مضاد للبكتيريا

وجدت دراسة حديثة أن زيت بذور الجزر العطري فعال في مكافحة العديد من سلالات البكتيريا، وتشمل هذه Listeria monocytogenes، التي تسبب عدوى الليستريات، والمكورات العنقودية الذهبية، المسؤولة عن التهابات العنقوديات، وكان لديها درجة أقل من الفعالية ضد E-coli و السالمونيلا.

ويعزو الباحثون الفعالية إلى مستويات مركب كيميائي يسمى ألفا بينين في زيت بذور الجزر العطري، كما أقروا بأن الاختلافات في تركيزات المركبات الكيميائية في زيت بذور الجزر العطري يمكن أن تغير خصائص الزيت المضادة للبكتيريا.

مضاد للفطريات

تشير الأبحاث إلى أن الكاروتول، وهو مركب كيميائي آخر في زيت بذور الجزر العطري، يقلل من نشاط الفطريات التي تؤثر على نمو النبات، وتشير دراسة أخرى موثوقة المصدر إلى أن زيت بذور الجزر العطري له درجة معينة من الفعالية ضد الخمائر مثل المبيضات البيضاء والرشاشيات.

مضادات الأكسدة

تشير دراسة أجريت على الفئران إلى أن زيت بذور الجزر العطري قد يكون مضادًا فعالًا للأكسدة، حيث وجدت هذه الدراسة نفسها أن زيت بذور الجزر العطري قد يكون له أيضًا فوائد ضد تلف الكبد.

يستخدم للشيخوخة

تشير الدراسات التي حللت خصائص مضادات الأكسدة لزيت بذور الجزر العطري إلى أنه قد يكون مفيدًا في مستحضرات التجميل كمجدد لتقدم البشرة في السن.

محرك المعدة

تم العثور على ألفا بينين لتقليل حدوث قرحة المعدة في دراسة للحيوانات تم إجراؤها على الفئران.

مضاد للالتهابات

تشير التقارير القصصية إلى أن زيت بذور الجزر العطري له خصائص مضادة للالتهابات ويهدئ الجلد وفروة الرأس.

مخاطر زيت بذور الجزر

نظرًا لأن الزيوت الأساسية ليست مخصصة للابتلاع، وتم إجراء العديد من دراسات الزيت العطري لبذور الجزر في المختبر أو على الحيوانات، فمن المهم استشارة الطبيب قبل استخدامه لعلاج العدوى أو المرض، ويُنصح أيضًا بتخفيف زيت بذور الجزر العطري بزيت حامل قبل وضعه على بشرتك أو فروة رأسك.

علاجات أخرى

هناك علاجات منزلية أخرى قد تكون فعالة أو أفضل في تجديد وتهدئة البشرة مثل زيت بذور الجزر العطري، وهي تشمل ما يلي:

استخدام زيت اللافندر العطري موضعياً كمضاد للالتهابات ولالتئام الجروح

زيت شجرة الشاي له خصائص مضادة للالتهابات، ويمكنك أيضًا استخدامه لتهيجات الجلد المختلفة

زيت بذور الورد، زيت ثابت، يهدئ أعراض الأكزيما.

يحسن زيت الأرغان مرونة الجلد وترطيب الجلد وعلاج الالتهابات

يحمي زيت الأفوكادو البشرة ويرطبها ويحميها من الأشعة فوق البنفسجية

للمزيد من صحتك وجمالك:

ما هي مخاطر الحصبة الألمانية أثناء الحمل ؟