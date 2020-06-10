فوائد سلطة الخيار باللبن وطريقة تحضيرها

سلطة الخيار باللبن من الأطباق المكمّلة للوجبة الرئيسية كما أنّها تفتح الشهية وتحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، خاصة لمن يتبعون نظاماً غذائياً لفقدان الوزن.

الخيار باللبن يحتوي على الكثير من الفيتامينات فهو غني بالفيتامينات أ، ج، ب، كما أنّه يعتبر مصدراً مهماً للكربوهيدرات، والسكريات، بالإضافة إلى الألياف، والبروتينات، بالإضافة إلى أنّه يحتوي على الكثير من المعادن مثل الحديد، والكالسيوم، والفسفور، والزنك.

فوائد الخيار باللبن:

- يخلص الجسم من الأرق ويساعد على النوم.

- يساعد على التخلص من تراكم الدهون خصوصاً في منطقة البطن.

- غني بالماء حيث يشكل معظم مكوّناته لهذا فهو لا يحتوي على أي طاقة بالإضافة إلى كميات قليلة جداً من الدهون، لهذا ينصح الأشخاص اللذين يرغبون فقدان الوزن بتناول الخيار باللبن لأنّه يساعد على ترطيب الجسم والحفاظ على نسبة السوائل بداخله.

- يحتوي الخيار باللبن على كمية جيدة من الكثير من المعادن وعلى وجه الخصوص البوتاسيوم الذي يساعد على تقليل مستوى ضغط الدم، وتوفير الكلس اللازم لصحة العظام والأسنان بالإضافة إلى الكبريت الذي يحافظ على نضارة الجلد وإشراقته وليونته.

- يزوّد الجسم بفيتامينات المجموعة ب الضرورية للعمليات الحيوية الخاصة بمختلف أعضاء الجسم.

- يساعد على تليين الأمعاء وتنشيط حركتها وبالتالي منع الإصابة بالإمساك وتقليل الشعور بالحرقة المعوية.

- يحتوي على البكتيريا النافعة التي تحسن عملية الهضم وتخلص المعدة والجسم من الانتفاخات.

- يطهر المعدة من الفضلات ويقضي على البكتيريا الموجودة في الحلق والتي تؤدي إلى خروج رائحة كريهة من الفم، لهذا ينصح بتناول الخيار باللبن قبل النوم ليلاً.

- يقاوم الإصابة بالسرطانات المختلفة لغناه بمادة الليجنين الموجودة في الخيار.

- يزيد إدرار البول ويمنع تشكل الحصى والرمال البولية في الكلى ويقلل حدة التهابات المسالك البولية.

طريقة عمل سلطة الخيار باللبن:

المقادير:

- خيار "حسب عدد الأشخاص"

- ثوم

- ملح "حسب الرغبة"

- لبن زبادي

- نعنع ناشف

طريقة التحضير:

- اخلط جميع المقادير في وعاء مع بعضها البعض وتقدم.

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