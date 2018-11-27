شاي الرمّان: 6 فوائد صحية لا تصدق

يعتبر شاي الرمّان معزز لقوة جهاز المناعة المهم في الجسم

الرمان من الفواكه التي تتميز بطعمها الشهيّ وتعدد فوائدها الصحية والمهمة للجسم، والتي عرفها القدماء وسموها بـ (بالفاكهة العجيبة)، والذي يكثر زراعته في قارة آسيا وفي شمال إفريقيا وفي مناطق البحر الأبيض المتوسط ودول جنوب أوروبا، ويحتوي الرمان على مضادات الأكسدة وأهمها مضاد الفلوفونيد، وعلى حامض الفوليك وفيتامين (A و C و D)، وبه العديد من العناصر المهمة كالبوتاسيوم والكبريت والمنجنيز، ويتم الاستفادة منه عن طريق أكل حبات الرمان الداخلية بعد تقشيرها أو بإعداد مشروب شاي الرمان.

ما هي فوائد شاي الرمّان؟

1- من فوائد شاي الرمّان أنه يعالج السرطان لأنه يحوي على مواد مضادة للأكسدة تعرف بالفلافونويد المعرفة بقوتها في محاربة الأجسام السرطانيّة، ويعتبر المشروب مثبط لأنوع مختلفة من السرطانات كسرطان الثدي، وسرطان البروستات.

2- يساعد شاي الرمّان على التخلص من البكتيريا والفيروسات التي يمكن أن تنتقل إلى الأسنان بوسائلها المختلفة.

3- شاي الرمّان مهم لمرض يسمى هشاشة العظام وتصبح العظام في هذه الحالة لا تقوى على شيء وصحبها تصلباً بالشرايين، فيكمن دور شاي الرمّان بتحطيم الإنزيمات التي تعمل على قتل الأنسجة الضامة بالجسم، بالتالي فهو سيساعد على حماية الغظاريف في الجسم.

4- يعتبر شاي الرمّان معزز لقوة جهاز المناعة المهم في الجسم، والحدّ من الكولسترول LDL، ومهم في علاج الاكتئاب، ويبقي على التوازن العقلي سليماً.

5- يعمل شاي الرمّان على منع الصفائح الدمويّة من التثاقل معاً، وأكدت دراسات بأت الأشخاص اللذين يعانون من أمراض قلب ويتناول مشروي شاي الرمّان يومياً فإنّ قلوبهم تحصل على كمية من الأكسجين أكثر من اللذين لا يتناولونه.

6- شاي الرمّان يقلّل من ظهور أعراض الزهايمر لدى كبار السن.

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